Завтра лідера Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА викликають на допит у слідче управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», О.ТЯГНИБОКА мають намір допитати як свідка у справі проти членів партії, порушеній за ст. 293 Кримінального кодексу України «Групове порушення громадського порядку», щодо подій, які відбулися біля Верховної Ради України 27 квітня 2010 року».

Повістки на допит отримали ряд активістів ВО «Свобода».

При цьому у прес-службі «Свободи» зазначають, що 27 квітня під час акції протесту «внаслідок неправомірних дій міліції травми та опіки різних ступенів отримали 43 мирних демонстранти від ВО «Свобода».

На переконання фахівців юридичного управління ВО «Свобода», міліція безпідставно порушила кримінальну справи проти активістів партії за статтею 293 (організація групових дій, спрямованих на порушення громадського порядку).

Прес-служба ВО «Свобода» зазначає, що «згідно зі статтею 28 ККУ, обов‘язковою ознакою цього злочину є саме категорія «злочинна організація» (а це передбачає складання попереднього плану дій та розподіл функцій між учасниками злочинної організації)». «Свободівці» є учасниками мирної акції, як і багато тисяч інших громадян, котрі 27 квітня брали участь в акції протесту проти ратифікації угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України. У їхніх діях жодної з ознак організації групового порушення громадського порядку не було», - сказано у повідомленні.

Прес-служба об’єднання заявляє, що, «зважаючи на відсутність правових підстав для затримання та порушення справи, очевидною є брутальна фальсифікація звинувачень та відверте нехтування свободами громадян України».

ВО «Свобода» вважає, що «дії влади свідчать про те, що мирні зібрання та мітинги в Україні де-факто опинилися поза законом».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років – до 2042 року.

Цього дня біля приміщення Верховної Ради сталося кілька сутичок між громадянами, які прийшли на мітинг протесту проти ратифікації угоди, та бійцями підрозділу «Беркут», зокрема на розі вулиць Грушевського та Шовковичної, а також на розі вулиць Грушевського та Липської.