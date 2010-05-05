У Чернівцях для дітей та підлітків ввели комендантську годину

Сесія Чернівецької міської ради 29 квітня ухвалила рішення про заборону перебування в нічний час після 23.00 в закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та інтерактивних клубах, розважальних закладах, на вулицях та інших громадських місцях дітей віком до 18 років без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють.

Як повідомили ZAXID.NET у Чернівецькій міській раді, власникам згаданих закладів заборонено надавати послуги дітям після 23.00. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.

Постійний та дієвий контроль за дотриманням цієї комендантської години для дітей та підлітків доручено забезпечувати службі у справах дітей міської ради та міському центру ССДМС спільно з підрозділами УМВС шляхом проведення систематичних перевірок. Для цього до 1 червня буде розроблено графік проведення перевірок закладів дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та інтерактивних клубів, розважальних закладів, що мають цілодобовий режим роботи.

Під час їх перевірок також звертатимуть увагу на виявлення фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям до 18 років та притягатимуть до відповідальності порушників.

За порушення порядку перебування неповнолітніх в громадських місцях після 23.00 до адміністративної відповідальності притягатимуть батьків або осіб, що їх замінюють.

Проінформувати батьківську громадськість про заборону перебування дітей і підлітків у громадських місцях після 23.00 та організувати роботу з батьківською громадою щодо дотримання цієї заборони доручено міському управлінню освіти.

Українська Гельсінська спілка з прав людини неодноразово озвучувала свою позицію з цього питання. "Ми вважаємо, що комендантська година для підлітків - абсолютне і безумовне порушення свободи пересування особи, що гарантується Конституцією і Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Такому обмеженню не може бути виправдання, оскільки цей захід може застосовуватися в крайніх випадках, тимчасово, на короткий термін і повинні бути дуже серйозні підстави влади для таких дій", - заявляють правозахисники.

УГСПЛ