Шуфрич пропонує оглядати громадян під час масових заходів

Міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор Шуфрич пропонує ввести огляд громадян при проведенні масових заходів для виключення загрози терактів.

Про це Н.Шуфрич заявив в інтерв`ю газеті ”Коммерсантъ-Украина” (№76 від 30 квітня 2010 року), відповідаючи на питання про можливе залучення сил МНС для запобігання терористичним актам в Україні.

”Запобіганням терактам займаються МВС і СБУ. Що стосується законодавчого регулювання, то, можливо, мало б сенс посилити контроль в громадському транспорті, а також ввести огляд громадян під час відвідин масових заходів”, - сказав Н.Шуфрич.

ICTV