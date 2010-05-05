У Греції розпочалися погроми і підпали: троє загиблих

Троє людей загинуло при пожежі банку в Афінах, підпаленого в середу демонстрантами, які протестують проти дій уряду. Як передає РІА"Новости", будівля банку загорілася від пляшок із запальною сумішшю.

Ця пожежа не єдина. Ще одна пожежа - неподалік від парламенту країни, там також горить пожежна машина. Третя пожежа зареєстрована в середу в ході зіткнень демонстрантів з поліцією в Афінах - горить управління номархії (області) Афін.

Що стосується першої пожежі - в банку, то вона, очевидно, найсерйозніша. "Пожежники виявили в банківському відділенні троє загиблих", - повідомила співбесідниця агентства.

ІТАР-ТАРС передає, що сотні демонстрантів закидали каменями спецназ у будівлі парламенту Греції. Маніфестанти спробували прорвати кордон поліції, проте були розсіяні вартою порядку за допомогою сльозогінного газу. Молоді люди в чорних маскампродовжують кидати камені і пляшкив поліцейських, які прикриваються пластиковими щитами. Інша група демонстрантів била вітрини магазинів.

Представники уряду Греції раніше заявляли, що не мають наміру вдаватися до силових акцій, вважаючи, що населення має право висловити на мітингах свою думку. Поліцейських в кордонах виставляється в десятки разів менше, ніж демонстрантів. Водомети не використовуються.

За оцінками поліції, в нинішньому марші по вулицях міста до парламенту Греції бере участь близько 27 тисяч чоловік, проте, за підрахунками очевидців, до будівлі головного законодавчого органу країни прийшло не менше 40 тисяч чоловік. Це найкрупніша акція протесту з початку кризи, що розпочалася наприкінці минулого року.