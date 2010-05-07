Міліція вимагає від опозиції списки учасників мітингу біля ВР

Слідче управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України вимагає від столичного осередку БЮТ списки учасників мітингу-протесту проти продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму на 25 років, який відбувся під стінами Верховної Ради 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на народного депутата, керівника столичного осередку БЮТ Анатолія СЕМИНОГУ.

«Нова влада розцінює мітинг протесту демократичних сил як злочин, відповідно до якого зараз порушено кримінальну справу», - сказав А.СЕМИНОГА.

Народний депутат також повідомив, що його викликають у п’ятницю, 7 травня, до слідчого управління ГУМВС України для надання свідчень по кримінальній справі від 27.04.2010 р. № 06-11895 (порушення громадського порядку).

Як повідомлялося, київська міліція вже опитала керівництво Української народної партії про учасників мітингу проти ратифікації харківської угоди.

Зокрема, за словами заступника голови УНП Ярослава ДЖОДЖИКА та члена Правління УНП Володимира ШОВКОШИТНОГО, «від них вимагали перелік учасників пікету від УНП, інформацію щодо участі у сутичках з міліцією».

Також у слідчому управлінні ГУ МВС України в Києві сьогодні було допитано лідера Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА як свідка подій під стінами парламенту 27 квітня.