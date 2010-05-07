Фестиваль "Білоруська весна"

Із 10 по 22 травня Україну охопить "Білоруська весна" - фестиваль сучасної білоруської культури відбудеться вже вчетверте і цього разу проходитиме у Києві, Харкові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Броварах, Дніпропетровську та Чернівцях.

Фестиваль відкриється перформансом на Білоруській вулиці в Києві 10 травня о 16.00 та одночасно всесвітнім флеш-мобом «Лижі на асфальті»: на лижі стануть спортсмени з Філадельфії, Варшави та Броварів. За вуличними подіями можна буде наживо спостерігати на сайті belarus.org.ua.

У рамках «Білоруської весни-2010» пройдуть виставка репортажної фотографії «Belarus Press Photo 2010», відеопокази анімації, майстер-класи із вицінанки від художниці Лори Янущик, презентація єдиного недержавного білоруськомовного каналу Belsat TV та низка локальних акцій.

Родзинкою фестивалю стане відкриття «Білоруської полички» у мережі книгарень «Є»: тепер не обов`язково чекати наступної Білоруської весни, щоб купити книжку білоруською мовою.

Організатори - творча ініціатива "Білоруський десант" - називають "Білоруську весну" "фестивалем партизанської культури", адже сучасна білоруська культура часто змушена діяти з глибокого підпілля.

Культурно-партизанськими навичками з українськими колегами поділяться гості фестивалю: фотокореспондент Вадзім Заміровскій, літератори Уладзімер Арлов, Андрей Хадановіч, Віталь Рыжкоў, Сяргей Прылуцкі, Павел Касьцюкевіч, Вольга Бабкова, Барыс Пятровіч, Алеся Башарымава, до яких підпільно приєднається Сашко Ірванець.

"Білоруська весна-2010" була б неможлива без партнерів: Фундація Центр Сучасного Мистецтва (головний майданчик київських подій фестивалю); білоруський ПЕН-центр та мережа Книгарень "Є", що підтиримують літературну частину фестивалю; Польський інститут в Україні; Kyiv GUTG centre; Департамент Культурних Спільнот; творче угрупування Н40; арт-об`єднання ПіплGRAD; Телекритика.

Інформаційні спонсори: Український тиждень, Радіо Свобода, інтернет-партнер Zахід.нет, Кінодайджест, газети Наша Ніва, Viewpoint east; Мистецьке об`єднання «Остання барикада», Рожевий слоник.

Розклад подій, новини, фотозвіти, паролі та явки шукайте на сайті belarus.org.ua

Прес-відділ фестивалю:

Віра Гладких

+38063 717 97 38, nenorm@gmail.com

Аліна Дяченко

+380683642213, aleechka@gmail.com

Програма київських подій фестивалю «Білоруська весна-2010»

10 травня

16.00 Перформанс «Білоруська вулиця», інтернет-трансляція світового флеш-мобу «Лижі на асфальті»

12 травня

19.00 Відкриття виставки переможців конкурсу «Belarus Press Photo 2010», Фундація ЦСМ, вул. Щекавицька, 34

13 травня

19.00 Зустріч із Вадзімом Заміровським, організатором Belarus Press Photo: «Особливості роботи фотокореспондента у державі з інформаційною і політичною цензурою. Зйомка вуличних протистоянь в умовах свавілля силових структур», Фундація ЦСМ, вул. Щекавицька, 34

13-14 травня

24-годинний Google Wave-марафон «Партизанська хвиля BY/UA», проводить група користувачів технологій «Google Kyiv GTUG Center»

18 травня

19.00 Презентація «Білоруської полички в Книгарні «Є», Віталь Рыжкоў, Сяргей Прылуцкі, Павел Касьцюкевіч, вул. Лисенка, 3

20 травня

18.00 Відкриття виставки та безкоштовний майстер-клас авторської білоруської витинанки Лариси Янущик, культурно-освітній центр «Майстер-Клас», вул. І. Мазепи, 34

21 травня

18.00 Презентація телеканалу «Belsat TV», Аляксєй Дзікавіцкі, керівник відділу інформаційних справ телеканалу, Фундація ЦСМ, Щекавицька, 34

22 травня

16.00 Сучасна білоруська анімація, Фундація ЦСМ, вул. Щекавицька, 34