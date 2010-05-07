Табачнику невідомо про відрахування студентів за протести проти нього
Міністр думає, що двієчники політизують
Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що йому невідомі випадки відрахування студентів із вишів за участь у «АнтиТабачній кампанії». Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам. «Мені такі факти невідомі. А плітки я обговорювати не хочу. Якщо хоча б один студент, який брав участь у будь-яких політичних акціях, прийде й скаже, що йому пред`явили претензії, пов`язані з тим, що він протестував проти мене як міністра, я розбиратимуся, про що конкретно йде мова», - сказав Д.ТАБАЧНИК. На його думку, «є велика спокуса» у погано успішних у навчанні студентів і прогульників політизувати свої відрахування з вишів. «Я думаю, що двієчникам, незалежно від їхніх політичних поглядів, будь вони націоналістичні, ліві або демократичні, немає місця в навчальних закладах», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.
Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що йому невідомі випадки відрахування студентів із вишів за участь у «АнтиТабачній кампанії».
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам.
«Мені такі факти невідомі. А плітки я обговорювати не хочу. Якщо хоча б один студент, який брав участь у будь-яких політичних акціях, прийде й скаже, що йому пред`явили претензії, пов`язані з тим, що він протестував проти мене як міністра, я розбиратимуся, про що конкретно йде мова», - сказав Д.ТАБАЧНИК.
На його думку, «є велика спокуса» у погано успішних у навчанні студентів і прогульників політизувати свої відрахування з вишів.
«Я думаю, що двієчникам, незалежно від їхніх політичних поглядів, будь вони націоналістичні, ліві або демократичні, немає місця в навчальних закладах», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.