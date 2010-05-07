Медведєв не може пробачити Сталіну, попри всі успіхи
От така державна оцінка...
Ренесанс сталінізму в Росії виключений, сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю газеті «Вести» (номер від 7 травня). «Є абсолютно очевидні речі — Велику Вітчизняну війну виграв наш народ, не Сталін і навіть не воєначальники за всією важливістю того, чим вони опікувалися. Так, їх роль була, безумовно, дуже серйозною, однак у той же час війну виграли люди ціною неймовірних зусиль, ціною величезної кількості життів», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ. Він вважає, що роль Сталіна можна оцінювати по-різному. «Хтось вважає, що роль Верховного головнокомандуючого була надзвичайною, хтось вважає, що це не так. Питання не в цьому, а в тому, як ми в цілому оцінюємо саму фігуру Сталіна. Якщо говорити про державну оцінку, про те, як оцінюється Сталін керівництвом країни останніми роками, з моменту виникнення нової Російської держави, то тут оцінка очевидна - Сталін зробив масу злочинів проти свого народу. І незважаючи на те, що він багато працював, незважаючи на те, що під його керівництвом країна досягла успіхів, те, що було зроблене щодо власного народу, не може пробачити», - упевнений Д.МЕДВЕДЄВ. Водночас, він переконаний, що люди, які люблять Сталіна або ненавидять Сталіна, мають право на свою точку зору.
Ренесанс сталінізму в Росії виключений, сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю газеті «Вести» (номер від 7 травня).
«Є абсолютно очевидні речі — Велику Вітчизняну війну виграв наш народ, не Сталін і навіть не воєначальники за всією важливістю того, чим вони опікувалися. Так, їх роль була, безумовно, дуже серйозною, однак у той же час війну виграли люди ціною неймовірних зусиль, ціною величезної кількості життів», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.
Він вважає, що роль Сталіна можна оцінювати по-різному. «Хтось вважає, що роль Верховного головнокомандуючого була надзвичайною, хтось вважає, що це не так. Питання не в цьому, а в тому, як ми в цілому оцінюємо саму фігуру Сталіна. Якщо говорити про державну оцінку, про те, як оцінюється Сталін керівництвом країни останніми роками, з моменту виникнення нової Російської держави, то тут оцінка очевидна - Сталін зробив масу злочинів проти свого народу. І незважаючи на те, що він багато працював, незважаючи на те, що під його керівництвом країна досягла успіхів, те, що було зроблене щодо власного народу, не може пробачити», - упевнений Д.МЕДВЕДЄВ.
Водночас, він переконаний, що люди, які люблять Сталіна або ненавидять Сталіна, мають право на свою точку зору.«І те, що багато ветеранів, люди покоління переможців добре ставляться до Сталіна, - це не дивно. Я вважаю, вони мають на це право. Кожна людина має право на власні оцінки. Інше питання, що такого роду особисті оцінки не мають впливати на державні оцінки», - заявив Президент РФ.