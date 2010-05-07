Експерти не думають, що влада публічно конфліктуватиме з журналістами

Експерти вважають сміливою заяву журналістів програми ТСН на телеканалі «1+1», однак прогнозують, що цензура залишиться. У коментарі «Політичній думці» керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА зауважила: «Я не думаю, що журналісти будуть за цей спротив покарані, але, з іншого боку, я не впевнена, що редакційна політика зміниться. Цих журналістів, які підписалися під зверненням, швидше за все, позабирають з новин і поступово повідправляють в інші програми. Тому що зараз маса журналістів, які залюбки робитимуть усе, що їм скажуть. Не хочете ви працювати в таких умовах, тоді до побачення. Прийдуть інші і зроблять. Тому потреби в репресіях сміливих і кваліфікованих журналістів навіть немає». На переконання І.БЕКЕШКІНОЇ, цензура залишиться попри ці заяви. «Теленовини дивитися зараз неможливо через їхню журналістську якість. Ми не бачимо там уже давно експертів, різних точок зору. Я на собі уже переконалася, і не лише я. Раніше думками експертів цікавилися, зараз експертне середовище зникло із ЗМІ. Запровадженням цензури займаються безпосередньо власники телеканалів. Чи диктує їм таку політику влада? Це темна якась сторона. Звичайно темників може і немає, але інші впливи очевидні». «Влада, безумовно, боїться свободи слова і зацікавлена в її обмеженні. Телеканали, своєю чергою, бояться історій з ліцензуванням, «наїздів» різних податкових і таке інше», - зауважила експерт. При цьому І.БЕКЕШКІНА вважає, що працівників ТСН «немає кому уже підтримувати. Всіх, хто міг це зробити, уже давно повикидали, позачищали. Бо всі бояться за свої місця. Підтримка буде не від телевізійників, оскільки на нетелевізійних журналістів тиску влади набагато менше. В Україні зараз ситуація як в Росії, де всі телеканали контрольовані, але є «Эхо Москвы» та Інтернет. В Україні особливо жорстка цензура на ті ЗМІ, які мають найбільший вплив на громадян, тобто на популярні телеканали. На газети й Інтернет-видання вони навіть якби й хотіли поширити цензуру, їм не вдасться». Як сказав політичний експерт Сергій ТАРАН, запровадження цензури на провідних телеканалах очікувалося, тому що ті події, які відбулися за останні два місяці, вели до запровадження цензури. «Влада публічно не буде йти на конфлікт з журналістами, буде навіть якось виправдовуватися, але цензура буде. Безумовно, це сміливий вчинок журналістів, однак мені видається, що з багатьма журналістами влада і власники швидше спробують домовитися або переформатують новинні служби, а бунтівників переведуть на іншу роботу», - зазначив він. З цієї ситуації, на думку експерта, міг би бути гарний вихід – укладання угоди журналістів з власниками на критеріях і стандартах європейської, вільної журналістики. Звичайно, переконаний С.ТАРАН, «влада зацікавлена в обмеженні слова. Очевидні дві тенденції – абсолютна влада у Партії регіонів і обмежені електоральні ліміти. Тому що політика влади розрахована лише на 9 областей, де переміг ЯНУКОВИЧ. Більшість областей хотіли іншого Президента. Коли підтримка влади обмежена, то відбувається політична криза. Аби не допустити політичної кризи, влада намагається запровадити цензуру. Власники ж каналів лише опосередковано відповідають за те, що відбувається в їхніх програмах. Вони, як і інші бізнесмени, потрапили в ситуацію, коли треба або грати за правилами влади або ж іти з бізнесу. Тому відповідальною за стан свободи слова є влада. На владі лежить відповідальність за впровадження цензури. Поза сумнівом, солідарна позиція всіх журналістів може змінити ситуацію». Як вважає директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР, ситуація на каналі «1+1» визрівала давно, а «останній підсумковий випуск справді був останньою краплею, який переповнив чашу терпіння». Вона висловила сподівання, що власники телеканалу прислухаться до вимог журналістів, «бо це єдиний прецедент публічності проблеми, такий собі Рубікон, за яким або журналісти інших каналів візьмуть приклад з ТСН і солідарно захищатимуть основи професії, або ми побачимо боротьбу з неугодними і автоматично закриття свободи слова загалом на якийсь період». Безумовно, зауважила експерт, «з приходом влади ЯНУКОВИЧА ситуація стала гіршою, новини на більшості телеканалів стали очищені, так би мовити, від критики. Там менше експертів, різних точок зору, і це не може не турбувати. В результаті ми бачимо поступове вичищення інформаційного простору за радянським зразком, тобто про владу або добре, або ніяк. Гострі теми не порушуються, інформації суспільно значущої уникають, а журналісти просто не мають можливості знайти справжні причини і основи тих чи інших явищ». В.СЮМАР сподівається, що «журналісти інших телеканалів усвідомлять необхідність підтримати колег. Сьогоднішня заява журналістів є темою номер один. Нинішня влада не має достатньої кількості якісних спікерів і боїться відповідати відкрито за свої дії. Наприклад, харківські угоди, перед ухваленням мали пройти обговорення в експертному середовищі. Цього не було. Якщо є бажання щось приховати, щось замовчати, то це означає, що влада щось не те робить». На переконання політичного експерта Володимира ЦИБУЛЬКА, «цей жест журналістів ТСН засвідчив, що Україна повернулася у 2004 рік. Журналісти тоді так само писали подібні відозви. Ситуація, в яку повернули країну «регіонали», вона не просто символічна, вона ще й трагічна. Журналісти, як люди з передової, відчули це першими. Чому влада боїться свободи слова? Бо вона досі ще не запропонувала жодного рецепту виходу з кризи. Фактично влада зараз користується здобутками уряду ТИМОШЕНКО. Сама ж вона, як виявилося, нічого не здатна придумати і запропонувати нації. Думаю, що за цією заявою будуть інші заяви. Влада нинішня не здатна працювати в умовах свободи слова і європейської демократії, тому вона її обмежуватиме». Журналіст, народний депутат Ольга ГЕРАСИМ`ЮК зазначила, що «давно полишила цей канал, але коли прочитала нинішню заяву, я відразу відреагувала, зателефонувавши до них». За її словами, «ці журналісти зробили не просто сміливий, а героїчний громадянський вчинок. Там багато молодих журналістів, і я боялася, що їм забракне духу. А вони взяли і заявили про всі проблеми. Я дуже переймалася за Мирослава ОТКОВИЧА, бо насправді тема Голодомору, що була знята, дуже актуальна зараз для нас. Цей хлопець відважився сказати про це. Про те, як вони роблять це нахабно і брутально. Усе це йде від влади нинішньої, яка несамостійна. Будь-яка влада має затямити, що кожен гейзер, заткнутий клямом, вибухає. Це вже було, і кожна влада, яка так чинитиме, приречена». Як повідомляв УНІАН, 6 травня журналісти програми ТСН телеканалу «1+1» заявили про запровадження цензури на телеканалі. У відкритому листі журналістів йдеться: "Нам заборонили висвітлювати певні теми і події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру”. “Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску, і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - наголошується у зверненні. Журналісти відзначають, що останньою краплею став підсумковий випуск ТСН, який вийшов в ефір 2 травня, в якому "матеріали про політичне протистояння у ВР перетворилися на класичні приклади інформаційного кілерства". "Одразу зауважимо, ми не виступаємо захисниками, симпатиками чи прихильниками опозиції. Свої політичні вподобання журналіст залишає за межами своїх сюжетів. Однак ми вважаємо, що кожна зі сторін має право на рівних донести свою позицію до глядача", - зазначається в документі. Водночас журналісти зазначають, що "смілива спроба колеги, Мирослава ОТКОВИЧА, підняти проблему цензури обернулася звинуваченнями у заангажованості, дилетантстві і непрофесіоналізмі з боку заступниці глави Адміністрації Президента". "Ми вимагаємо негайно припинити ручне керування ТСН. Ми вимагаємо припинити ганебну практику впровадження «директив», «цінних вказівок» і заборони тих чи інших тем. Ми вимагаємо повернути в ТСН базові принципи журналістики: об`єктивність, збалансованість і рівновіддаленість від політичних сил", - наголосили журналісти і підкреслили, що у разі ігнорування їхніх вимог розглядатимуть можливість проведення одноденного попереджувального страйку. "Крім того, від сьогодні ми будемо оприлюднювати усі відомі нам факти цензури", - попереджають журналісти. "Ми звертаємося до усіх наших колег. Знаємо, що не ми одні опинилися під тиском цензури. Знаємо, як важко зараз зробити цей перший крок. У 2004-му ми знайшли у собі сили. Перебороли страх. Кожен свій. І сказали цензурі "НІ"... Закликаємо вас об’єднатися і разом захистити честь нашої професії", - закликали журналісти. Київська незалежна медіа-профспілка висловила солідарність з колективом ТСН і заявила про готовність надати їм юридичну й організаційну підтримку. Водночас генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО спростовує факти тиску і проявів цензури в ТСН. "На щастя, більшість авторів цього листа навряд чи колись зіштовхувалися з проявами цензури в реальному житті", - сказав О.ТКАЧЕНКО. "Інша справа, що в зв`язку зі зміною політичної обстановки в країні багато хто починає плутати власні політичні симпатії з базовими принципами журналістики. Але це питання вже не має ніякого відношення до редакційної політики", - зазначив він. У свою чергу заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН наголосила, що не втручається в редакційну політику приватного телеканалу «1+1». Г.ГЕРМАН повідомила, що 6 травня зустрілася с журналістами телеканалу «1+1». На її думку, спілкування було щирим і корисним. «І мені здається, що ми знайшли порозуміння», - зазначила вона. Як повідомила Г.ГЕРМАН, під час зустрічі виявилося, що сюжету журналіста М.ОТКОВИЧА, навколо якого виник скандал, насправді ще не існувало. «Була лише ідея підготовки такого сюжету», - уточнила Г.ГЕРМАН. Вона висловила думку, що подібні зустрічі з журналістами необхідно проводити частіше. Як підкреслила Г.ГЕРМАН, принципи і стандарти журналістики і свободи слова в Україні повинні бути однаковими для ЗМІ усіх форм власності, що відповідає найкращим європейським і світовим стандартам.