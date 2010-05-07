Журналісти ТСН навели факти "цензури та джинси"

Журналісти ТСН наполягають, що гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко визнав факти джинси у новинах та заявив, що так звані редакційні матеріали і надалі будуть присутні в ТСН.

Про це йдеться у заяві журналістів ТСН, надісланій "Українській правді".

"Цю заяву чули і готові підтвердити близько двадцяти присутніх у ньюз-румі журналістів та ведучих. Однак, пізніше Ткаченко у коментарі УП спростував свої ж слова та заперечив факти цензури, назвавши це вигадкою "деяких політично заангажованих журналістів", - сказано у ній.

При цьому журналісти вирішили навести "конкретні факти цензури та джинси". "Українська правда" публікує список без скорочень і правок:

"Липень 2009. Матеріал Юліани Саух про конфлікт колишнього зятя Леоніда Кучми Ігоря Франчука з другою родиною. Сюжет не пішов в ефір, оскільки Ткаченко вимагав викласти цей матеріал з іронією. Тобто "обстібати" синхрони семирічних дітей Франчука від другої дружини про те, що охоронці Франчука погрожували їм зброєю.

Серпень 2009. Матеріал Маргарити Ситник про здорожчання цукру зняли з ефіру. Аргумент - він може не сподобатися тодішній владі. Матеріал заморозять. Він вийде в ефір, коли втратить свою актуальність.

Вересень 2009. Матеріал Жана Новосельцева з циклу "Жесть мундира". Сюжет про підприємця, який переховувався у лісі, заявляючи що його хочуть вбити міліціянти-перевертні. Попри наявність у сюжеті семи (!!) синхронів міліціонерів, ген директор не випускав сюжет в ефір через незбалансованість!!! Як сьогодні пояснив Новосельцеву Ткаченко, сюжет "гальмували" тому, що йому особисто дзвонив тодішній міністр внутрішніх справ Луценко і запевнив, що всі герої "злочинці".

Листопад 2009. З матеріалу Бориса Іванова про мітинг на підтримку кандидата в Президента Василя Противсіх за особистим наполяганням О. Ткаченка прибрано синхрони його "захисників", у якому вони відверто розповідали скільки їм заплатили за присутність на мітингу.

Листопад 2009. Сюжет Сергія Кудімова про родзинки виборчої кампанії після редагування Ткаченком перетворився на оду Василеві Противсіху.

Лютий 2010. До інавгурації президента Світлана Березівська запропонувала сюжет про нову першу леді. Відмова у зйомці без жодних пояснень.

Березень 2010. Сюжет Григорія Жигалова про нові призначення в Кабмін, після вичитки змінили на 100 відсотків, прибравши будь-які критичні висловлювання.

Березень 2010. Після матеріалу Олександра Моторного про призначення членів уряду(де зокрема було показано на яких авто пересуваються нові урядники) Олександром Ткаченком у відпустку відправлено головного редактора ТСН Максима Шиленка. "Спостерігати на інших каналах, як потрібно працювати". Невдовзі Шиленка звільнять з займаної посади.

Квітень 2010. Сюжет Сергія Кудімова про проблеми з друком закордонних паспортів. Сюжет знімають з ефіру, мотивуючи це відсутністю позиції МВС (наявність у матеріалі синхрон міністра Гендиректор, за його словами, не помітив). Наступного дня, після брифінгу в МВС, де висвітлювалася ця подія, сюжет поставили у верстку, однак перед ефіром з нього прибрали усю критику МВС.

Квітень 2010. Сюжет про харківські домовленості - газ на флот. Редакційне завдання - не проаналізувати домовленості!!!, а знайти позитив у них!!!

Травень. Відмова Мирославу Отковичу у підготовці сюжету про правову оцінку заяви Президента у ПАРЄ щодо Голодомору.

Травень 2010. Редакційний матеріал невідомого автора. Тут взагалі щось коментувати зайве. Краще просто прочитати текст. Що таке "редакційні матеріали" кожен може ознайомитися за цією адресою, переглянувши недільний сюжет "ТСН. Підсумки" на сайті, або ж прочитавши текст в цій статті".

Як відомо, раніше гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко спростував слова журналіста Мирослава Отковича про те, що він визнав цензуру і "джинсу" на каналі.

Українська правда