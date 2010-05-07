Третій рік поспіль Фонд Конрада Аденауера, Фонд Роберта Боша, Європейська Академія Берліну та Польська Фундація Роберта Шумана ініціюють проект «Європа в чемодані», покликаний пожвавити суспільний діалог щодо європейських цінностей та підвищити обізнаність української нації з Європейським Союзом та перспективами України набути членства у ньому.

Цьогоріч 4 мобільні групи, представлені молодими експертами з Німеччини, Польщі та України, подорожують містами та селищами України, спілкуючись з однолітками з українських вишів, активістами громадських організацій, молодими підприємцями та представниками засобів масової інформації. Одна з таких груп впродовж тижня запрошуватиме до дискусії щодо європейського майбутнього України й мешканців Донбасу, зокрема, 11 травня ц. р. відвідає Донецьк та Авдіївку,12 травня - Ясинувату та Харцизьк, 13 травня - Луганськ та 14 травня - Сєвєродонецьк.

До складу німецько-польсько-української команди увійшли Марсель Рьотіг (Бундестаг ФРН), Айке Фріберт (Європейська Академія Берліну), Бартош Ридлінські (Фундація Александра Кваснєвського, Польща), Катажина Вернер (Фонд Роберта Шумана, Польща), Юлія Горбунова (Erste Bank, Україна) та Наталія Сад (Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, Україна).

Питання, що виносяться на обговорення: Зміст та значення майбутньої Угоди про асоціацію Україна – ЄС; рух до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною: поточні оцінки; чи є «додана вартість» для України в ініціативі Європейського Союзу «Східне Партнерство»; ЄС -2010: перспективи розширення на Схід; Європейська система безпеки та оборони vs. НАТО: дилеми архітектури європейської безпеки; перспективи європейської інтеграції України: погляд з Німеччини та Польщі.

У зв’язку з цим організатори запрошують усіх охочих взяти участь у заходах, що проходитимуть у вашому місті. За детальною інформацією та програмою зустрічей прохання звертатися до координатора групи Наталії Сад (+38 044 238 68 43, +38 050 930 84 39, nataliya.sad@gmail.com).



