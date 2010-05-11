Акція протесту під ВР: міліція готова задіяти додаткові сили
11:08, 11 травня 2010Права людини
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У випадку грубих порушень
Столична міліція у випадку грубих порушень громадського порядку чи вчинення злочинів учасниками акцій протесту біля Верховної Ради України та інших адміністративних будівель у центрі Києві готова задіяти додатково близько трьох тисяч співробітників, включаючи бійців спецпідрозділу «Беркут» та Внутрішніх військ. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України у місті Києві. За даними главку міліції, у даний час охорону громадського порядку біля Верховної Ради забезпечують 120 співробітників органів внутрішніх справ, біля Кабінету міністрів України – майже 240 і біля Адміністрації Президента – близько 300. Наразі жодних правопорушень біля цих будівель не зафіксовано.
Столична міліція у випадку грубих порушень громадського порядку чи вчинення злочинів учасниками акцій протесту біля Верховної Ради України та інших адміністративних будівель у центрі Києві готова задіяти додатково близько трьох тисяч співробітників, включаючи бійців спецпідрозділу «Беркут» та Внутрішніх військ.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України у місті Києві.
За даними главку міліції, у даний час охорону громадського порядку біля Верховної Ради забезпечують 120 співробітників органів внутрішніх справ, біля Кабінету міністрів України – майже 240 і біля Адміністрації Президента – близько 300.
Наразі жодних правопорушень біля цих будівель не зафіксовано.
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