Акція протесту під ВР: міліція готова задіяти додаткові сили

Столична міліція у випадку грубих порушень громадського порядку чи вчинення злочинів учасниками акцій протесту біля Верховної Ради України та інших адміністративних будівель у центрі Києві готова задіяти додатково близько трьох тисяч співробітників, включаючи бійців спецпідрозділу «Беркут» та Внутрішніх військ.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України у місті Києві.

За даними главку міліції, у даний час охорону громадського порядку біля Верховної Ради забезпечують 120 співробітників органів внутрішніх справ, біля Кабінету міністрів України – майже 240 і біля Адміністрації Президента – близько 300.

Наразі жодних правопорушень біля цих будівель не зафіксовано.