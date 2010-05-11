17 травня 2010 о 19:00 у кінотеатрі «Кінопанорама» (вул. Шота Руставелі, 19) відбудеться відкриття першого в Україні ЛГБТ-кінофестивалю «Інше кохання. Гей/лесбі кіно: від Берліна до Києва», який проходитиме у рамках щорічного фестивалю «Квір-тиждень».

Триватиме кінофестиваль з 17 по 19 травня. Відкриття кінофестивалю присвячене Міжнародному дню протидії гомофобії та трансфобіі. Організатором кінофестивалю, як і «Квір-тижня», виступила громадська організація «Інсайт».

Відкриється фестиваль фільмом «Fucking Different San Paulo» (Бразилія, 2010, 82 хв), який представить куратор і продюсер проекту «Fucking Different» Крістіан Петерсен (Німеччина). Спеціальним гостем церемонії відкриття стане ведучий і продюсер Анатолій Єрема (Україна).

Протягом трьох днів, вперше на екранах кінотеатрів Києва, гості кінофестивалю зможуть побачити чотири фільми-учасника Берлінського міжнародного кінофестивалю із серії «Fucking Different». Кожен фільм – це альманах коротких історій, в яких геї візуалізують свої уявлення про чуттєві аспекти життя лесбійок і навпаки. Крім того, кожен фільм представляє певне місто, і, відповідно, країну, що створює широке уявлення про квір-культуру цієї країни.

Напередодні зйомок п`ятого фільму серії «Fucking Different Kiev» куратор і продюсер проекту «Fucking Different» Крістіан Петерсен не лише представить всі попередні фільми серії, але й поспілкується з усіма охочими взяти участь у роботі над портретом квір-спільноти Києва «Fucking Different Kiev».

Також у програмі кінофестивалю буде представлено короткометражки «Teddy Award». Всі короткометражні фільми цієї колекції завоювали нагороду «Teddy Award» на Берлінському міжнародному кінофестивалі в період з 1987 по 2007 рр. Короткометражні фільми з США, Англії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Франції представлять різноманітний світ геїв, лесбійок, бісексуальних і трансгендерних людей.

Квір-тиждень – щорічний арт-фестиваль, який команда громадської організації «Інсайт» проводить у м. Києві з 2008 року. До програми «Квір-тижня 2010» (14 - 23 травня) увійшли заходи, покликані зруйнувати міфи про ЛГБТ-людей, а також показати цінність різноманіття як однієї з основних цінностей сучасної людини.

Контактна особа для акредитації:

Ірина Азанова, assistant.insight@gmail.com, +38 (063) 25 35 276.

ЛГБТК – лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квір.

Квір (queer) – людина, яка не відповідає гетеросексуальній нормі і не розділяє ідею поділу на традиційні взаємовиключні категорії гендеру та сексуальності (жінка-чоловік, гомосексуал-гетеросексуал). Часто цей термін використовується як загальний термін для позначення всіх гомосексуальних, бісексуальних та трансгендерних людей.