21-22 травня у місті Львів на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка пройде Всеукраїнський форум: «Захист прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини».

Захід складатиметься із доповідей експертів та наступного їх обговорення як юристами – практиками (шляхом доповнень, внесень зауважень та запитань, поданням практичного власного досвіду) , так і студентами – правниками (шляхом подання запитань). Захід розрахований на 6-8 доповідачів (юристів-практиків), 10-14 учасників обговорення (юристів практиків), 20 учасників серед студентів-правників. Передбачається оплата всіх витрат учасників та доповідачів таких як: проживання, харчування, роздаткові матеріали, організацію яких бере на себе Львівський обласний осередок Ліги студентів Асоціації Правників України відповідно до передбаченої ним програми проведення заходу.

Мета заходу:

Забезпечити набуття нових знань та обмін досвідом серед юристів-практиків та студентів-правників. Спрямувати зусилля на розвиток практики захисту прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини . С прияти налагодженню співпраці між юристами-практиками з питань захисту прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини.

Напрямки, покладені в основу виступів на Всеукраїнському форумі: «Захист прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини»

Особливості звернення та розгляду справ у Європейському суді з прав людини за участю юридичних осіб України ;

Захист майнових прав та інтересів юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини у справах, що виникають з:

Податкових правовідносин

Інвестиційних правовідносин;

Корпоративних правовідносин;

Інформаційних правовідносин.

Робочі мови заходу: українська, російська.

Організатори заходу:

Львівський осередок Ліги студентів Асоціації правників України

Співорганізатори заходу:

o Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка;

o МГО «Об’єднання студентів-правників» (м. Львів);

o Студентське наукове товариство юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів);

o Одеський обласний осередок Ліги студентів Асоціації правників України;

o МГО «Центр міжнародного права і правосуддя» (м. Одеса);

o Донецький обласний осередок Ліги студентів Асоціації Правників України;

o ОГО «Молодіжний центр правничих досліджень» (м. Донецьк).

Генеральний партнери заходу:

Юридична фірма “Гринчук, Горпинюк та Партнери” (м. Львів)

Фінансові аспекти:

Учасники заходу – юристи-практики забезпечуються належним проживання у номерах класу люкс, харчуванням, проїздом з організаторами в межах міста Львова, екскурсіями за рахунок організаторів із сплатою реєстраційного внеску розмірі 300 грн.

Учасники заходу – студенти – правники забезпечуються належним проживання у готелях , харчуванням, роздатковими матеріалами із сплатою реєстраційного внеску розмірі 2 00 грн. Проїзд не відшкодовується.

Участь у заході:

Якщо Ви бажаєте стати учасником форуму , надсилайте заявку на адресу оргкомітету forum.may2010@gmail.com до 15 травня 2010 року. Відповідь зі сторони оргкомітету про вашу участь буде ґрунтуватися на основі ваших мотиваційних листів поданих у заявці і буде надіслана Вам 16 травня 2010 року. Кількість місць для участі у заході обмежена.

Координати оргкомітету:

Голова Львівького осередку Голова Ліги студентів АПУ

Ліги студентів АПУ

Богдан Демідонт Мильович Ярина

+380678907899 +380677949447

bohdan . demidont @ gmail . com yar y na. mlv .@ gmail . com



