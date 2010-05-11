Всеукраїнський форум: «Захист прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини»
21-22 травня у місті Львів на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка пройде Всеукраїнський форум: «Захист прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини».
Захід складатиметься із доповідей експертів та наступного їх обговорення як юристами – практиками (шляхом доповнень, внесень зауважень та запитань, поданням практичного власного досвіду) , так і студентами – правниками (шляхом подання запитань). Захід розрахований на 6-8 доповідачів (юристів-практиків), 10-14 учасників обговорення (юристів практиків), 20 учасників серед студентів-правників. Передбачається оплата всіх витрат учасників та доповідачів таких як: проживання, харчування, роздаткові матеріали, організацію яких бере на себе Львівський обласний осередок Ліги студентів Асоціації Правників України відповідно до передбаченої ним програми проведення заходу.
Мета заходу:
Забезпечити набуття нових знань та обмін досвідом серед юристів-практиків та студентів-правників. Спрямувати зусилля на розвиток практики захисту прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини . С прияти налагодженню співпраці між юристами-практиками з питань захисту прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини.
Напрямки, покладені в основу виступів на Всеукраїнському форумі: «Захист прав юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини»
Особливості звернення та розгляду справ у Європейському суді з прав людини за участю юридичних осіб України ;
Захист майнових прав та інтересів юридичних осіб України у Європейському суді з прав людини у справах, що виникають з:
Податкових правовідносин
Інвестиційних правовідносин;
Корпоративних правовідносин;
Інформаційних правовідносин.
Робочі мови заходу: українська, російська.
Організатори заходу:
Львівський осередок Ліги студентів Асоціації правників України
Співорганізатори заходу:
o Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка;
o МГО «Об’єднання студентів-правників» (м. Львів);
o Студентське наукове товариство юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів);
o Одеський обласний осередок Ліги студентів Асоціації правників України;
o МГО «Центр міжнародного права і правосуддя» (м. Одеса);
o Донецький обласний осередок Ліги студентів Асоціації Правників України;
o ОГО «Молодіжний центр правничих досліджень» (м. Донецьк).
Генеральний партнери заходу:
Юридична фірма “Гринчук, Горпинюк та Партнери” (м. Львів)
Фінансові аспекти:
Учасники заходу – юристи-практики забезпечуються належним проживання у номерах класу люкс, харчуванням, проїздом з організаторами в межах міста Львова, екскурсіями за рахунок організаторів із сплатою реєстраційного внеску розмірі 300 грн.
Учасники заходу – студенти – правники забезпечуються належним проживання у готелях , харчуванням, роздатковими матеріалами із сплатою реєстраційного внеску розмірі 2 00 грн. Проїзд не відшкодовується.
Участь у заході:
Якщо Ви бажаєте стати учасником форуму , надсилайте заявку на адресу оргкомітету forum.may2010@gmail.com до 15 травня 2010 року. Відповідь зі сторони оргкомітету про вашу участь буде ґрунтуватися на основі ваших мотиваційних листів поданих у заявці і буде надіслана Вам 16 травня 2010 року. Кількість місць для участі у заході обмежена.
Координати оргкомітету:
Голова Львівького осередку Голова Ліги студентів АПУ
Ліги студентів АПУ
Богдан Демідонт Мильович Ярина
+380678907899 +380677949447
bohdan . demidont @ gmail . com yar y na. mlv .@ gmail . com