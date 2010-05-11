Фонд ім. Фрідріха Еберта та Молодіжний правозахисний центр запрошують журналістів та блоггерів, режисерів-документалістів 13 травня 2010 року о 18:00 взяти участь в останньому цієї весни Київському медіа-кіноклубі.

У програмі – показ стрічок з документального циклу «Миттєвості Єрусалима» (2009), зокрема фільм, що отримав диплом «За погляд крізь мури» правозахисного журі на фестивалі «Docudays.Ua» у Києві: «З дев’ятої до п’ятої» (Ізраїль, режисер: Даніель Галь).

Нічні переходи, високі стіни, підйоми на мотузці, мури з колючим дротом, страх бути заарештованим чи навіть убитим – палестинці, що нелегально працюють в Ізраїлі, стикаються не лише з цим. Камера слідує за будівельниками, які йдуть на роботу в Хар-Хома, єврейський район у Східному Єрусалимі, оточений палестинськими землями.

Й інші з добірки «Миттєвості Єрусалима»:

Автобус (Bus )/ Yasmine Novak (Yasmine Novak )

У місті Єрусалимі співіснують паралельні всесвіти. Поряд з автобусами національної перевізної компанії Egged курсують їх зелені і білі «колеги», що належать до громадського транспорту Палестини. Вони прямують до Палестинських околиць Східного Єрусалиму, і повертаються назад, проїжджаючи над Зеленою лінією. Перетинаючи місто, автобуси перевозять мрії туристів з усього світу. Пасажири піднімаються і спускаються, неодмінно поспішають, проживаючи свої життя згідно з правилами, стінами, солдатами і дозволами. Чи дістануться вони кінцевого пункту призначення?

Місто-гетто (Ghetto Town)/Амбер Фаріс (Amber Fares) та Аві Гольдштейн (Avi Goldstein)

Табір біженців Шуафат розташовано на околицях Єрусалиму. Він підпорядковується місту, проте нині відокремлений від нього стіною та контрольно-перепускним пунктом. Позбавлений державних служб, табір потерпає від перенаселення, тут панують наркотики, насильство та сміття. Поза щоденною боротьбою за виживання, молода реп-група привносить власні голоси до життя табору, формуючи єрусалимський стиль палестинського хіп-хопу.

Відбудеться дискусія й зустріч з експертами Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим та Олександром Богомоловим.

Мета медіа-кіноклубу - зробити демократичні й соціальні цінності більш популярними. Для цього демонструють документальні фільми, для цього ж проходять публічні дискусії за участі громадсько-активних журналістів та запрошених експертів. Організатори прагнуть підвищити журналістський інтерес до проблематичних тем, привернути увагу громадськості до світового документального кінематографу. Також під час заходу 13 травня, представниці громадської організації «Інсайт» Ірина Азанова та Ганна Довгопол представлять щорічний фестиваль «Квір-тиждень», який розпочнеться у Києві 17 травня.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у новому приміщенні арт-галереї «Худграф» за адресою: бульвар Т. Шевченка, 33 (вхід до бізнес-центру, 2ий поверх).

Реєстрація учасників Київського медіа-кіноклубу: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 050 3346604. Вхід лише за реєстрацією, кількість місць обмежена.

