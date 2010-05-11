Депутати можуть узаконити освіту лише для багатих

Студентські та молодіжні організації виступають проти узаконення ще більшої комерціалізації освіти та легалізації примусового працевлаштування випускників в Україні.

Про це йдеться у зверненнях комітетів Всеукраїнської громадянської кампанії "МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за Вами спостерігає!" до керівників фракцій та лідерів політичних сил Верховної Ради. Відповідні за змістом законопроекти № 6194 та № 6305 мають бути розглянуті у парламенті 11 та 12 травня.

Молодіжні організації стверджують, що з законопроекту № 6194 (проект нового Закону “Про вищу освіту”) повністю вилучено гарантію про мінімальну кількість прийнятих на перший курс студентів, які повинні вчитися за безплатною формою навчання. Проект також пропонує скасувати гарантію того, що фінансування підготовки кадрів з вищою освітою має здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету в обсягах не менших, ніж необхідних для забезпечення 100 і 180 студентів відповідних типів вищих навчальних закладів на кожні 10 тис. населення. Окрім цього, за їхніми словами, законодавча ініціатива дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників.

"Освіта лише для заможних – таке майбутнє України хочуть впровадити в життя автори законопроекту. Це призведе до звуження задекларованих у Конституції права громадян на освіту і принципу доступності освіти, та поглибить соціальне розшарування у суспільстві," - коментує небезпеки законодавчої ініціативи член Київського регіонального комітету "МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ" Михайло ЛЕБЕЛЬ. Він також зазначає, що запропоновані нововведення також суперечать передвиборчим програмам Президента України, Партії регіонів, Блоку Литвина та Комуністичної партії України.

На думку молодіжних активістів, формулювання щодо працевлаштування випускників, вжиті у тексті законопроекту No.6305 ("Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік"), суперечать чинному законодавству, міжнародним зобов’язанням України, а також не відповідають передвиборчим обіцянкам усіх політичних сил парламенту. Згідно з цією законодавчою ініціативою, яка нещодавно була прийнята у першому читанні, протягом року Міністерство освіти і науки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають, зокрема, "зміцнити кадровий потенціал середньої школи" за допомогою постанови Уряду "Щодо обов`язкової роботи в школах протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу педагогічного спрямування випускників, які навчалися за державним замовленням". Молодь наголошує на тому, що, згідно з чинним законодавством, держава гарантує громадянам країни право на вільний вибір професії, роду занять та роботи. Причому Україна зобов`язалася скасувати примусову або обов`язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми, зокрема "як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку".

"Вирішувати проблему відсутності належної кількості кадрів потрібно не примусовим відробітком випускників, а створенням належної системи заохочень та гарантій для них. Система заохочень була присутня у передвиборчих обіцянках усіх без виключення політичних сил, які зараз знаходяться при владі. Тож депутатам варто першочергово зорієнтуватися саме на виконанні цих обіцянок," - коментує ситуацію Михайло ЛЕБЕДЬ.

У своїх зверненнях комітети Всеукраїнської громадянської кампанії "МОЛОДІЖНА ВАРТА" просять керівників фракцій та лідерів політичних сил парламенту вплинути на депутатів, щоб тексти зазначених законопроектів були приведені у відповідність до чинного законодавства та передвиборчих обіцянок політичних сил.

Довідка: "МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за Вами спостерігає!" – Всеукраїнська громадянська кампанія, метою якої є моніторинг та контроль за реалізацією передвиборчих обіцянок, даних молоді політичними силами під час виборів до Верховної Ради. До складу Національного комітету "МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ" входять 9 позапартійних всеукраїнських молодіжних організацій та 2 об’єднання органів студентського самоврядування. А саме: ВМГО "Дебатна Академія", ВМГО "Молода Просвіта", Студентська Рада Києва, ВМГО "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив", ВМГО "Європейська молодь України", ВМГО "Колегія молодих управлінців та юристів", ВМГО "Спілка Ініціативної Молоді", Всеукраїнська Студентська Рада при Міністерстві освіти і науки, ВМГО "Українська Студентська Спілка" та Молодіжний рух "Студентський патруль Країни". До складу регіональних комітетів кампанії входять і інші місцеві позапартійні молодіжні, студентські та шкільні організації. Стартувала всеукраїнська кампанія у 2007 році. Докладніше про "МОЛОДІЖНУ ВАРТУ" можна дізнатися на сайті http://mvarta.org.ua.

