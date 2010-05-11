Тимошенко викликають у ГПУ: проти неї порушують кримінальну справу

Генеральна прокуратура України завтра, 12 травня, на 10.00 викликає екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО для вручення постанови про порушення кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар екс-прем`єра Марина СОРОКА.

"Проти Юлії ТИМОШЕНКО почалися прямі політичні репресії. 12 травня о 10.00 її викликають до Головного слідчого управління Генпрокуратури для вручення постанови про порушення кримінальної справи, що має на меті намагання її дискредитувати та обмежити пересування Україною та світом. На такі дії - політичні репресії - влада йде свідомо, аби послабити діяльність об’єднаної опозиції", - сказала М.СОРОКА.

За словами прес-секретаря, в Генеральній прокуратурі не поінформували, про яку саме кримінальну справу йдеться.