Міністр хоче заслати опозицію на околицю Києва

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов пропонує виділити на околиці Києва велике поле для мітингів опозиції.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Сегодня".

"Це право наших громадян - проводити мітинги. Але з однією умовою - вони не повинні заважати нормальній життєдіяльності інших людей і установ", - сказав міністр.

"Будь ласка, мітингуйте у парку, але не перегороджуйте дорогу. Не бийте в барабани, бо хтось працює або відпочиває, а ви перешкоджаєте...І так далі. Основна вимога до масових заходів - не порушувати громадський порядок", - заявив Могильов.

За його словами, "відповідати за підтримання порядку, за те, що при цьому не скоюються злочини, повинні ті, хто ці заходи організовує - так вимагає закон".

"Не подобається влада - дочекайтеся виборів і переконайте виборців за вас голосувати", - зазначив глава МВС.

"Але не можна за допомогою куплених людей розпалювати пристрасті, блокувати вулиці і органи влади, - це злочин, за який неминуче доведеться відповідати, причому, підкреслюю, організаторам", - сказав Могильов.

"А взагалі я б виділив для мітингів яке-небудь велике поле на околиці Києва, де ніхто нікому не заважає. І там кричіть, скільки хочете, як в Гайд-парку в Лондоні. Туди прийдуть ті, кого цікавлять ваші ідеї, будете нарощувати прихильників, не перешкоджаючи життю інших", - заявив міністр.

Крім того, відповідаючи на питання, чи був Юрій Кравченко для Могильова авторитетним главою МВС, він сказав: "Без сумніву, авторитетний. Вважаю, що він дуже багато зробив для міліції, МВС при ньому отримало імпульс руху вперед".

Українська правда