Депутатів закликають підтримати заборону на магію і чаклунство

Діяльність цілителів, астрологів і екстрасенсів деструктивно впливає на суспільство – руйнує моральне і духовне здоров’я нації, тому вимагає негайної заборони. Таку думку головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» (ФПК) Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН.

Лідер громадського руху закликав депутатів Верховної Ради ввести заборону на діяльність магів, цілителів і провісників долі.

Також він відзначив негативні наслідки телепередач з чаклунками і провісниками та підкреслив необхідність заборони реклами будь-яких послуг містичного характеру.

Зокрема, йдеться про підтримку законопроекту № 6299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів і послуг з передрікання майбутнього (долі))» , внесеного групою депутатів (ініціатор – народний депутат України від БЮТ, голова Міжфракційної депутатської групи «За духовність, моральність та здоров’я України» Павло УНГУРЯН).

«Питання про заборону цього шабашу і безсовісного шахрайства перезріло. Використовуючи людський інтерес до всього нез’ясовного, екстрасенси втручаються у психічне і фізичне здоров’я людей. На цьому ринку діє безліч шахраїв, які, використовуючи шарлатанські практики, за допомогою реклами в ЗМІ викачують з довірливих співгромадян гроші. Люди їм вірять, забуваючи, що ЗМІ, згідно із законом, не несуть відповідальності за зміст реклами. Якщо вони екстрасенси – хай ідуть на службу в міліцію і попереджають злочини. Якщо не можете розкрити злочин – то гріш вам ціна. Тоді я теж екстрасенс – тому що займаюся пошуком і виявленням шахраїв», – заявив лідер ФПК.

При цьому він підкреслив, що діяльність магів, екстрасенсів і чаклунів не регламентується законами України, і «вони безкарно намагаються лікувати людей, хворим обіцяють чудеса зцілення. Люди вірять у це і не звертаються до медичних установ». За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, чаклуни і провісники долі також руйнують сім’ї. Крім того, використовуючи релігійну атрибутику, чаклуни-шарлатани маніпулюють релігійними почуттями християн, виманюючи гроші у тих, хто мало знайомий з особливостями церковного життя.

«Щоб викачувати гроші, екстрасенси оголошують про «вроки», про те, що чоловік або дружина – «енергетичний вампір». Щоб ізолювати свою жертву від адекватних родичів, екстрасенси закликають людей кидати сім’ї. У традиційно християнській країні маги і чаклуни, прикриваючись іконами, масово пропагують свої лжеучення. При цьому загальновідомо, що будь-яка конфесія негативно ставиться до будь-якого роду окультних практик», – підкреслює В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Крім того, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадує про випадки, коли за порадою екстрасенсів і астрологів люди кидали навчання, звільнялися з роботи.

Також лідер громадської організації звертає увагу на завдання шкоди психічному і фізичному здоров’ю українців.

Він підкреслює неприпустимість застосування психотерапевтичних практик, методів навіювання і гіпнозу, які практикують цілителі, що, як правило, не мають медичної освіти.

«Одержати підтвердження загострення захворювань після екстрасенсорної дії – не складе труднощів», – упевнений В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. «Адже екстрасенси і маги, використовуючи різні техніки, маніпулюють свідомістю, примушуючи жертву вірити їм. Чаклуни-вимагачі, які оголошують себе цілителями, займаються блюзнірськими речами – паразитуючи на людських слабкостях, а часто – на горі, вводять людей в залежність, вселяють страх. Добиваючись у жертви відчуття безпорадності, примушують прийти до висновку, що тільки екстрасенс здатен врятувати», – говорить В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, законопроект № 6299 має всі шанси одержати більшість голосів у Верховній Раді, оскільки його подали представники всіх парламентських фракцій – як урядових, так і опозиційних.

Разом з тим, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликає авторів законопроекту додатково розробити критерії та термінологічний інструментарій для визначення критеріїв шкоди, завданої цілителями та екстрасенсами, і конкретизувати окультну діяльність, що потрапляє під заборону.

Довідка УНІАН. Законопроект № 6299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів і послуг з передрікання майбутнього (долі))» внесли на розгляд Верховної Ради народні депутати України Павло УНГУРЯН, Валерій ДУБІЛЬ (обидва від фракції «Блок Юлії Тимошенко»), Юрій БУТ (фракція блоку «Наша Україна – Народна Самооборона»), Григорій СМІТЮХ (Партія регіонів), Світлана ШМЕЛЬОВА, Євген ЦАРЬКОВ (обидва від Комуністичної партії України) і Микола РУДЧЕНКО (Блок Литвина) 13 квітня цього року.

Законопроектом пропонується ввести адміністративну відповідальність за діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, провісників майбутнього, а також розповсюдження інформації та матеріалів, проведення масових заходів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, і заходів з надання послуг з передрікання долі.

Штраф – від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Народні обранці хочуть заборонити і трансляції на телеканалах «передач і програм або відеосюжетів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, і таких, в яких демонструються послуги з передрікання майбутнього (долі), окрім документальних фільмів, які розповідають про негативний вплив екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів і послуг з передрікання майбутнього». Законопроектом передбачено заборонити і рекламу послуг, і діяльності екстрасенсів, хіромантів і т. д.

«Послуги з передрікання майбутнього (долі)» депутати визначили як «діяльність ворожок, хіромантів, астрологів, провидців, знахарів, ясновидців, віщунів, передвісників та інших осіб, які шляхом ворожіння, хіромантії, нумерології і магічних обрядів і прийомів прагнуть вгадати майбутнє (долю) або невідомі факти людини, об’єктів або інших явищ (погоди, урожаю і т. п.), а також за допомогою магічних прийомів і обрядів начебто коректують майбутнє (долю) людини і його проблеми, знімають наврочене».

Також пропонується вилучити з переліку Державного класифікатора професій ДК 003-95 професії: 5151 – Астролог, 5152 – Ворожка, 5152 – Хіромант.

Як випливає із пояснювальної записки, законопроект був ініційований у зв’язку з численними зверненнями і фактами зловживань в даній сфері і загрозою, яку представляє для українського суспільства, його психічного, морального та духовного здоров’я (особливо це стосується молодого покоління) неконтрольована і шкідлива діяльність вищеназваних суб’єктів.

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