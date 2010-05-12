«Наші порізані вени офіцер посипав сіллю»…

Вінницька правозахисна група закликає до утворення міжвідомчої комісії для перевірки інформації про можливі масові грубі порушення прав людини в Курязькій виховній колонії для неповнолітніх (с. Подвірки Дергачівського району Харківської області).

Про це йдеться у заяві, яку правозахисники передали агентству УНІАН.

Як повідомив координатор Вінницької правозахисної групи (ВПГ) Дмитро ГРОЙСМАН, правозахисники отримали звернення групи неповнолітніх засуджених, які утримуються в Курязькій виховній колонії державного департаменту України з питань виконання покарань. За його словами, у своїх скаргах діти повідомляють про те, що в колонії діє система знущань, катувань та принижень засуджених з боку деяких представників адміністрації колонії.

З дозволу засуджених, враховуючи наявність в розпорядженні ВПГ носія документованої інформації, правозахисники повідомляють імена скаржників, вимагаючи від органів влади забезпечити їхню повну безпеку.

За інформацією Д.ГРОЙСМАНА, неповнолітні Олександр ТРОШЕЧКО, Сергій ПРИЛУЦЬКИЙ, Роман БЛАГІН, Демид ТЕРЕБИНСЬКИЙ, Прокоп ПРИЛУЦЬКИЙ повідомили Вінницькій правозахисній групі про те, що в квітні 2010 року вони були жорстоко побиті одним із вихователів за нібито порушення заборони на паління.

"Дітей били руками, ногами та резиновими палицями, після цього побиття, повернувшись до житлового приміщення, підлітки на знак протесту перерізали собі вени на руках", - повідомляє Вінницька правозахисна група.

За інформацією, яку отримали правозахисники, засудженого Д.ТЕРЕБИНСЬКОГО били прямо в приміщенні медчастини установи в присутності медперсоналу, а щоб завдати більше болю та страждань дітям, один із співробітників, зі слів дітей, сипав сіль на порізані руки неповнолітніх.

Правозахисники інформують, що вказаний випадок є не поодиноким епізодом принижень та жорстокого поводження персоналу установи щодо засуджених. За словами дітей, що задокументовані на аудіоносії, який має у розпорядженні Вінницька правозахисна група, будь-які спроби скаржитися на знущання прокурорам спецпрокуратури чи керівництву Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області закінчувались лише новими приниженнями та побиттями.

Вінницька правозахисна група зв‘язалася з деякими батьками засуджених дітей, і вони повідомили, що неодноразово отримували від дітей скарги на жорстокість та насильство, які стали невід‘ємними частинами життя в колонії.

Враховуючи серйозність звинувачень в порушенні прав неповнолітніх засуджених Курязьскої виховної колонії, ВПГ звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, віце-прем‘єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА, Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, голови Державного Департаменту України з питань виконання покарань Олександра ЛІСІЦКОВА з проханням невідкладно провести безсторонню перевірку інформації про можливі порушення прав неповнолітніх засуджених Курязької виховної колонії.

"Ми очікуємо, що буде забезпечено безпеку усіх дітей, які назвали свої імена в публічних скаргах про порушення прав людини, а осіб, які названі як порушники прав людини, буде відсторонено від роботи, пов‘язаної із безпосереднім контактом зі скаржниками до моменту завершення перевірки", - заявляють правозахисники.

Також вони закликають керівництво Державного Департаменту України з питань виконання покарань невідкладно допустити представників Громадської Ради при Департаменті та засобів масової інформації до спілкування із дітьми, які заявили про фізичне насильство з боку службових осіб Курязької колонії.