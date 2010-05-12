ВР провалила закон про пільгові кредити на житло для багатодітних сімей
"За" голосували лише 162 нардепи
Верховна Рада України відмовилася внести зміни до закону “Про охорону дитинства” стосовно пільгового кредитування багатодітних сімей з метою поліпшення їхніх житлових умов. Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного законопроекту у першому читанні проголосували лише 162 народних депутати із 402, зареєстрованих в сесійній залі. Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, Законом України “Про охорону дитинства” передбачено, що сім`ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом міністрів України, надаються пільгові довгострокові кредити на придбання житла, предметів довгострокового користування та житлове будівництво. У той же час, законодавством передбачаються пільгові кредити на поліпшення житлових умов лише для молодих сімей. Метою розробки законопроекту є надання додаткових соціальних гарантій – права на пільгове кредитування для поліпшення житлових умов багатодітних сімей за аналогією з відповідною пільгою, передбаченою чинним законодавством для молодих сімей.
Верховна Рада України відмовилася внести зміни до закону “Про охорону дитинства” стосовно пільгового кредитування багатодітних сімей з метою поліпшення їхніх житлових умов.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного законопроекту у першому читанні проголосували лише 162 народних депутати із 402, зареєстрованих в сесійній залі.
Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, Законом України “Про охорону дитинства” передбачено, що сім`ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом міністрів України, надаються пільгові довгострокові кредити на придбання житла, предметів довгострокового користування та житлове будівництво. У той же час, законодавством передбачаються пільгові кредити на поліпшення житлових умов лише для молодих сімей.
Метою розробки законопроекту є надання додаткових соціальних гарантій – права на пільгове кредитування для поліпшення житлових умов багатодітних сімей за аналогією з відповідною пільгою, передбаченою чинним законодавством для молодих сімей.