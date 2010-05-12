20-21 травня 2010 р. в м. Києві Комітет Ради Європи з питань міграції, Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин спільно з Програмою сприяння парламенту України та Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» проводять круглий стіл «Жінки та міграція», присвячений питанням фемінізації міграції.

Мета круглого столу - обговорити проблеми жіночої міграції, становище жінок-мігранток в європейських країнах, їх зв`язок з сім’ями, проблеми жінок-біженок в Україні, ґендерне насильство щодо жінок-мігранток, а також включення ґендерної перспективи у формування планів по реінтеграції мігрантів та концепції міграційної політики в Україні тощо.

До участі в круглому столі запрошені народні депутати України, представники державних органів та неурядових організацій Великобританії, Нідерландів, Польщі, Молдови, Білорусі, Грузії, Греції та України.

Просимо звернути увагу на те, що кількість учасників обмежена, а тому повідомте про свою участь до 13 травня до 17.00.

Місце проведення круглого столу: приміщення Верховної Ради України, вул. Грушевського, 18/2. Початок реєстрації – 10.30.

За додатковою інформацією звертатися за тел.: 205 36 95, 205 36 94 та за електронною адресою i.mydlovets@lastrada.org.ua, контактна особа – Мидловець Ірина.