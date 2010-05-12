17 травня 2008 року в Україні відзначатимуть VI Міжнародний День протидії гомофобії та трансофобії. Цей день у всьому світі спрямовано на привернення уваги до проблем порушення прав людини, приниження гідності, переслідувань та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Прес-конференція з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії відбудеться у п’ятницю, 14 травня 2010 року, о 12:30 у приміщенні УНІАН за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 4.

Організатори заходу: ВГО «Гей-альянс Україна» за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

У прес-конференції візьмуть участь:

Толстоухова Світлана Валентинівна - заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.

Кобища Юрій Віталієвич - в.о. координатора секції інфекційних хвороб Бюро ВОЗ в Україні.

Довбах Ганна Володимирівна - керівник відділу політики та програмного розвитку МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

Науменко Станіслав Григорович – віце-президент всеукраїнської громадської організації Гей-Альянс Україна.

Модератор прес-конференції Лайма Гейдар.

До участі у прес-конференції запрошено провідні вітчизняні та міжнародні ЗМІ.

Вхід на прес-конференцію здійснюється по журналістських посвідченнях.