Хто винен у запровадженні цензури в Україні

Сьогодні представники опозиції заявляють про обмеження доступу до засобів масової інформації, тому що за період свого перебування при владі вони не виконали зобов’язання України перед Радою Європи і не створили систему громадського мовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми починаємо отримувати інформацію, що ситуація зі свободою слова в Україні начебто погіршується, але поки що не маємо конкретних фактів для аналізу і висновків», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА, коментуючи заяви журналістів про спроби утиску свободи слова в Україні.

Водночас він підкреслив, що найголовнішим чинником, який не сприяє розвитку в Україні незалежних ЗМІ, є те, що власниками ЗМІ є великі фінансово-промислові групи.

«Шкода, але за останні 5 років в Україні не було виконано взятого перед Радою Європи зобов’язання щодо створення і розвитку в державі системи громадського мовлення. Тут не відбулося жодних зрушень», - зазначив глава Представництва ЄК в Україні.

За його словам, «сьогодні ми чуємо про те, що представники попередньої влади не отримують доступу до ЗМІ». «І це ще один чинник для того, щоб пошкодувати, що не було створено громадського мовлення в Україні, яке б допомогло забезпечити справедливий доступ до ЗМІ», - резюмував Ж.ТЕЙШЕЙРА