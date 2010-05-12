Профільний комітет ВР стурбований тиском на журналістів

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації висловлює глибоку стурбованість оприлюдненою інформацією про тиск на журналістів та цензуру на загальноукраїнських телеканалах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві комітету, прийнятій сьогодні після розгляду відкритих листів та заяв журналістів телеканалів «1+1» та СТБ. За відповідне рішення проголосували всі вісім членів комітету, які були присутні на сьогоднішньому засіданні.

Комітет вбачає у оприлюднених фактах ознаки порушення українського законодавства, зокрема, статті 15 Конституції України, статті 49-1 Закону України «Про інформацію», статті 171 Кримінального кодексу України. Члени комітету вважають, що факти, викладені тележурналістами, потребують ретельної перевірки на предмет дотримання законодавства, і в разі їх підтвердження – притягнення винних до відповідальності.

Комітет вбачає у цих фактах ознаки згортання свободи слова в українському медіа-просторі і наполягає на неприпустимості запровадження цензури, тиску на українських журналістів у будь-яких проявах.

У зв’язку з цим Комітет з питань свободи слова та інформації вирішив звернутися до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів з вимогою вжити всіх доступних їм заходів для захисту професійних та громадянських прав журналістів.

Крім того, комітет вирішив звернутися до телеканалів «1+1» та СТБ з вимогою надати офіційну інформацію щодо тиску на журналістів, оприлюднену ними, а також до керівництва телеканалів із закликом відмовитись від переслідування журналістів, які оприлюднили інформацію про тиск.

Також комітет вирішив розробити зміни до закону України «Про інформацію» та інших, які б конкретизували визначення понять «цензура» та «перешкоджання законній діяльності журналістів».

Крім того, члени профільного комітету вирішили звернутися до всіх українських журналістів, народних депутатів, посадових осіб виконавчих органів влади та місцевого самоврядування із закликом направити до комітету інформацію про факти тиску, перешкоджання журналістській діяльності чи факти цензури.

Також комітет має намір звернутися до Генеральної прокуратури України з вимогою негайно розглянути факти, оприлюднені журналістами телеканалів «1+1» та СТБ, на предмет дотримання законодавства, а в разі підтвердження таких фактів - порушення кримінальних справ та їх швидкого і прозорого розслідування.

Крім того, члени Комітету ВР з питань свободи слова та інформації планують звернутись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з вимогою всебічно вивчити ситуацію з дотриманням професійних прав журналістів.

Крім того, вони рекомендуватимуть Національній раді з питань телебачення і радіомовлення здійснювати постійний моніторинг телерадіоорганізацій на предмет дотримання професійних прав журналістів, а також звернуться до керівників фракцій щодо проведення парламентських слухань з приводу утисків журналістів та свободи слова, нових фактів цензури.

