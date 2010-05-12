Лукашенко пускатиме в Інтернет за паспортами

Уряд Білорусі вніс зміни та доповнення до Положення про порядок роботи комп`ютерних клубів та Інтернет-кафе.

Відповідну постанову Ради міністрів Білорусі оприлюднено на офіційному сайті білоруського уряду.

Відповідно до документа, з 1 липня 2010 року надання послуг передачі даних або телематичних послуг відвідувачам комп`ютерних клубів та Інтернет-кафе має здійснюватися після ідентифікації особи відвідувача, що проводиться за пред`явленням ним документа, що засвідчує особу, або з використанням інших засобів, що дозволяють однозначно ідентифікувати особу відвідувача (іменна клубна карта, карта доступу тощо).

При наданні користувачам послуг передачі даних і телематичних послуг у комп`ютерному клубі або Інтернет-кафе керівник або уповноважена ним особа забезпечує ведення, облік і зберігання персональних даних користувачів, відомостей про час початку й закінчення надання послуг, електронного журналу, куди включаються ідентифікаційні відомості про абонентські пристрої, дату, час і доменні імена або IP-адреси інтернет-ресурсів, із якими користувач здійснив з`єднання.

Зберігання вказаних відомостей здійснюється протягом одного року з дня надання послуги. При цьому керівники комп`ютерних клубів або Інтернет-кафе зобов`язані вживати заходи із захисту даних відомостей від розголошення, втрати або модифікації.

Вони також зобов`язані інформувати відвідувачів, що надання послуг передачі даних або телематичних послуг здійснюється лише після ідентифікації особи відвідувача.