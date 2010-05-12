Заробітчан у Росії змусять здавати відбитки пальців

Державна дума Росії прийняла Закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» й окремих законодавчих актів Російської Федерації», що зобов`язує іноземних трудових мігрантів проходити дактилоскопічну реєстрацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН, «за» проголосував 441 російський депутат.

Зокрема, трудові мігранти при видачі їм дозволів на роботу в Росії зобов`язані будуть пройти обов`язкову дактилоскопічну реєстрацію й сфотографуватися. При цьому за Федеральною міграційною службою закріплюються повноваження з ведення інформаційних банків даних про дозвільні документи, що видаються іноземним громадянам.

Загалом цей закон полегшує отримання дозволу на роботу для мігрантів із країн, з якими Росія має вільний в`їзд. Йдеться, перш за все, про введення платного патенту для трудових мігрантів вартістю в 1 тис. руб. (близько 33 дол.). Він діятиме від одного до трьох місяців із правом неодноразового продовження протягом одного року.

Після року іноземець повинен написати нову заяву про видачу патенту, пред`явити посвідчення особи, міграційну карту, документи, що підтверджують сплату фіксованого авансового платежу, й відомості про те, якими видами трудової діяльності він займався на території РФ. Після цих процедур патент буде переоформлено.

Документ розроблено урядом РФ і спрямовано на вдосконалення механізмів регулювання зовнішньої трудової міграції, захисту російського ринку праці. Роз’яснюється, що дозвіл на роботу іноземним громадянам, які є кваліфікованими фахівцями, видаватиметься на термін дії трудового договору з роботодавцями, які запросили їх, але не більше ніж на три роки.

На підставі цього дозволу їм і членам їхніх сімей – чоловіку (дружині) й дітям - оформлюється посвідка на проживання на термін дії контракту. Якщо такий трудовий договір укладається більш ніж на 183 календарних дні, мігрантам надається податковий режим резидента РФ (податок на доходи фізичних осіб за ставкою 13%). Крім того, роботодавці повинні будуть забезпечити іноземних співробітників житлом, соціальним пакетом і медичним обслуговуванням.

На роботодавців покладається обов`язок повідомлення не лише про залучення іноземного працівника, але й про розірвання з ним договорів, а також про надання їм відпусток без збереження заробітної плати тривалістю більше 1 місяця протягом року.