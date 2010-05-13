Практикум «Від багатокультурного бачення до міжкультурного діалогу»

Центр розвитку «Демократія через культуру», Рада Європи та Британська Рада в Україні запрошують взяти участь у зустрічі-практикумі українських ЗМІ «Від багатокультурного бачення до міжкультурного діалогу», що відбудеться в оздоровчому комплексі «Чабанка», Одеської області (біля міста Южне) 18-21 травня 2010 року.

Заїзд учасників 18 травня, друга половина дня, від’їзд 21 травня 2010 року.

Ця зустріч-практикум є частиною спільних заходів кампанії Ради Європи «Скажи «ні» дискримінації» та спільної програми Ради Європи та ЄС «Міжкультурні міста», і однією із зустрічей в низці національних, регіональних і європейських заходів, організованих у рамках кампанії з 2008 року. Останнім заходом стане зустріч європейських ЗМІ у Стамбулі (Туреччина) в листопаді 2010 року.

Метою одеської зустрічі-практикуму, як і інших подібних заходів, є можливість спільної роботи журналістів українських ЗМІ і представників національних ЗМІ (у парі чи втрьох) з підготовки репортажів чи інноваційного висвітлення питань міжкультурних зв’язків та дискримінації в Україні. Перед учасниками, як професійним журналістами, стоятиме завдання під час практикуму попрацювати з одним чи кількома колегами, щоб підготувати репортаж/матеріал/статтю, торкаючись або враховуючи міжкультурне середовище регіону. Звичайно, буде можливість вільно використати підготовлений матеріал у засобі інформації, знаючи при цьому, що всі підготовлені матеріали будуть представлені на підсумковій зустрічі 21 травня.

Зустріч-практикум українських ЗМІ «Від багатокультурного бачення до міжкультурного діалогу» організована Радою Європи спільно з Британською Радою в Україні, Центром розвитку «Демократія через культуру», Одеською обласною державною адміністрацією, міською радою м. Южне і громадською організацією «КусіКреаВіжн» (Одеса).

Витрати на проїзд та проживання учасників будуть покриті (або відшкодовані) організаторами – Центром розвитку «Демократія через культуру» та Британською Радою. Разом з тим, у зв’язку з обмеженістю проектного фонду заохочуємо учасників по можливості самостійно забезпечити подорожні видатки.

Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою demcult@europe.com (Олександр Буценко, директор Центру або Оксана Олексів, інформаційний менеджер).

Організатори готові відповісти на Ваші запитання і просять водночас підтвердити свою участь не пізніше 12 травня 2010 року.

Джерело: Громадський простір