Герман: Влада ніякою цензурою ЗМІ не займається

Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман стверджує, що влада жодним чином не цензурує засоби масової інформації. "Влада ніякою цензурою у ЗМІ не займається. Цензури нема", - заявила вона в інтерв`ю газеті "Комерсант-Україна", коментуючи заяви журналістів "1+1" і СТБ про цензуру на їхніх каналах.. "Ми нікому не диктуємо, що, як і де показувати. Якщо ви дивилися вчорашній (від 11 травня) випуск новин на Першому національному телеканалі, то чи бачили ви необ`єктивне ставлення до опозиції чи когось іншого? Мені здається, ні", - сказала Герман. На її думку, "у сюжетах є баланс". "Якщо ж існують якісь проблеми на приватному каналі, то ми готові допомогти - ми зверталися до менеджменту і власників, просили їх розібратися, зробити так, щоб усі ми діяли, керуючись загальноприйнятими європейськими принципами свободи преси", - сказала Герман. "Щосереди ми зустрічаємося з західними журналістами і запрошуємо редакторів українських видань. Зараз готуємо прес-конференцію президента до 100 днів його перебування на посаді. Ми відкриті для преси!", - заявила вона. Герман повідомила, що президент Віктор Янукович поінформований про ситуацію з заявами про введення цензури. "Я все йому розповіла і радилася з ним, перш ніж запросити в Україну "Репортерів без кордонів". Ми завжди обговорюємо подібні речі", - розповіла вона. "Віктору Федоровичу нема чого боятися, він відкритий для преси. Більше того, він уміє розмовляти з журналістами. Сьогодні для президента немає запитань, яких би він боявся, на які не хотів би відповідати чи не знав відповіді", - додала Герман. "Тому, якщо хтось - хоча я такого не знаю - намагається комусь щось диктувати, будь ласка, скажіть мені, а я повідомлю про це президенту", - запропонувала вона. При цьому Герман упевнена, що тема цензури у ЗМІ зараз вигідна опозиції. На запитання, чи не можуть звинувачення у цензурі бути пов`язані саме з нею, адже вона курує інформаційну політику адміністрації президента, Герман відповіла: "Чому? Є керівник прес-служби президента (Денис Іванеско). Уже затверджений голова комунікаційної служби президента... Запитайте журналістів чи редакторів: чи дзвонила я їм, чи просила показати сюжет, звернути увагу на якусь тему, а якусь проігнорувати? Я ніколи собі цього не дозволю!". "Я вважаю, що ми живемо в демократичній країні. Звичайно, свобода преси не означає вседозволеності. Ми дотримуємося позиції, що в країні мають бути європейські стандарти роботи журналістів плюс свобода слова в європейському розумінні", - сказала вона.

Українська правда