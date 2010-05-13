СТБ виступив проти законопроекту, що забороняє пропаганду екстрасенсів

Телеканал СТБ виступив проти законопроекту, що забороняє в Україні пропаганду діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок та хіромантів. Про це сьогодні на прес-конференції оголосили представники каналу.



Нагадаємо, законопроект № 6299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі)» - було зареєстровано у Верховній Раді 13 квітня. У ньому йдеться про заборону транслювати програми або сюжети за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів тощо. Втім, дозволяється показувати документальні фільми, які розповідають про негативний вплив таких осіб і їхньої діяльності. Також пропонується заборонити рекламу послуг з ворожіння, передрікання майбутнього тощо.



Марина Корнієнко, юрист телеканалу СТБ наголосила на тому, що цей законопроект під виглядом спроби врегулювати ситуацію з платними послугами екстрасенсів, знахарів, екстрасенсів, ворожок та хіромантів, та уникнення шахрайства, намагається ввести повну заборону на таку діяльність. «І якщо цей законопроект буде прийнятий у тому вигляді, в якому він поданий, ми ризикуємо залишитись без класики радянського кіно: «Карнавалу», «Табір іде у небо», а фільми з циганами ми будемо змушені вирізати, через шматки, де гадають по руках, «Гаррі Потера» та «Бременські музиканти» ми також не зможемо показати», - зазначила вона. А Олексій Удовицький, шеф-редактор «Битви екстрасенсів» додав, що СТБ у своїх проектах не пропагує платні послуги екстрасенсів: «У нас в ефірі навіть немає програм, де за 80 гривень за дзвінок можна відповідати на якісь запитання».



Пані Корнієнко вважає цей законопроект «неприпустимим»: «Метою прийняття закону називають бажання вберегти населення від потрапляння під вплив, обман та шахрайські дії. Але кримінальним кодексом вже передбачена відповідальність за зловживання довірою громадян. Будь-хто може звернутись до правоохоронних органів за захистом, користуючись тією нормою, яка вже існує. Навіщо вводити додаткові обмеження?».



За її словами, у законодавстві Європейського Союзу дозволено таку діяльність, якщо доведено, що вона не є шахрайством. «До 2008 року в ЄС діяв законний акт «Про шахрайство медіумів», який походить від 1735 року. Згідно останнього пункту цього закону, жодні обмеження на діяльність медіа не можуть бути розповсюджені, якщо ці послуги використовуються для розваг. Телеканал СТБ просто розважає людей. Якщо хтось це дивиться, то це комусь потрібно», - сказала вона.



«Телекритика»