Янукович обіцяє свободу слова
16:43, 13 травня 2010Права людини
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Президент виступив на засіданні Гуманітарної ради
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що в Україні буде забезпечено свободу слова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради під його головуванням.
Президент наголосив, що Україна і надалі забезпечуватиме свободу засобів масової інформації, підтримуватиме високі стандарти журналістської діяльності.
Водночас, за словами глави держави, буде робитися все, щоб не допустити випадків тиску на мас-медіа і проявів насилля щодо репортерів.
«Перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов’язків – кожен такий випадок буде мати відповідне правове завершення», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
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