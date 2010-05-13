Янукович обіцяє свободу слова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що в Україні буде забезпечено свободу слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради під його головуванням.

Президент наголосив, що Україна і надалі забезпечуватиме свободу засобів масової інформації, підтримуватиме високі стандарти журналістської діяльності.

Водночас, за словами глави держави, буде робитися все, щоб не допустити випадків тиску на мас-медіа і проявів насилля щодо репортерів.

«Перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов’язків – кожен такий випадок буде мати відповідне правове завершення», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.