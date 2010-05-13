Круглий стіл „Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан та перспективи”
19травня о 13.30. Державний департамент інтелектуальної власності спільно з Українським незалежним інформаційним агентством новин „УНІАН” проведе „круглий стіл” на тему: „Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан та перспективи”.
Місце проведення заходу: прес-центр інформаційного агентства „УНІАН”, м. Київ, вул. Хрещатик,4.
Питання для обговорення на „круглому столі”:
- Законодавче забезпечення правової охорони інтелектуальної власності в Україні та шляхи його удосконалення;
- Механізми захисту прав на об’єкти промислової власності в адміністративному та судовому порядку;
- Особливості надання правової охорони об’єктам інтелектуальної власності;
- Захист прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Акредитація для журналістів обов’язкова.
Координатор вищезазначеного заходу: Лариса Севостьянова, тел.: 494-06-81, 050-700-11-99, e-mail: press2@sdip.gov.ua