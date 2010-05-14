У Киргизії почалися зіткнення між прихильниками і противниками Бакієва

Зіткнення між прихильниками екс-президента Киргизії Курманбека Бакієва і партії «Ата-Мекен», яка підтримує тимчасовий уряд, відбуваються в Джалал-Абаді на півдні країни, повідомляє агентство «АКІ-прес».

За даними агентства, звучали постріли як з одного, так і з іншого боку. В результаті зіткнень постраждали троє людей, у одного з яких вогнепальне поранення. Учасники мітингу закидають один одного камінням, в хід ідуть палиці.

Крім того, в Оші почалися зіткнення між прихильниками тимчасового уряду і Мамасадика Бакірова, якого поставили люди Бакієва. З обох боків у сутичці беруть участь близько 400 осіб. Вони закидають один одного палицями і камінням.

За попередніми даними, частина прихильників тимчасового уряду увійшла до будівлі обласної адміністрації.

Газета.Ru