Керівники ЗМІ викликають Януковича на відвертий діалог

Українська гільдія головних редакторів (керівників) засобів масової інформації вважає неприпустимими будь-які прояви обмеження професійних прав журналістів і закликає владу до відвертого діалогу з керівниками мас-медіа.

Про це УНІАН повідомив голова Гільдії, головний редактор газети “Демократична Україна” Віталій АДАМЕНКО.

Він повідомив, що днями відбулося засідання, присвячене 15-річчю Української гільдії головних редакторів (керівників) ЗМІ. На ньому члени Гільдії підтвердили актуальність існування такої громадської організації, одним із основних завдань якої є відстоювання професійних прав керівників ЗМІ перед органами виконавчої й законодавчої влади, а також перед засновниками.

“Відбулося відверте, гостре обговорення стану інформаційної сфери в нашій державі й слід зазначити, що тональність розмови була далеко не святковою”, - повідомив В.АДАМЕНКО.

Останні звернення до української влади таких міжнародних організацій як «Репортери без кордонів», Європейська федерація журналістів щодо проявів цензури й утиску свободи слова у вітчизняних ЗМІ доводять, що ця проблема вже вийшла за межі України, відзначив голова Гільдії.

Як сказав В.АДАМЕНКО, Гільдія головних редакторів вважає неприпустимими будь-які прояви обмеження професійних прав журналістів і закликає владу до відвертого діалогу з керівниками мас-медіа.

Довідка УНІАН. До Української гільдії головних редакторів (керівників) ЗМІ входять більш як 70 керівників друкованих та електронних ЗМІ з усіх регіонів України. Зокрема, керівники газет: “Факти“, “Дзеркало тижня”, “Робітничої газети”, “Голосу України”, “Донбасс”, “Житомирщина”, інформаційних агентств - “Укрінформ”, УНІАН, Національної радіокомпанії та ін.