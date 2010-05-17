У ПАРЄ вважають, що Янукович відкрив "новий розділ" для кримських татар

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ вітає підписання президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ указу про додаткові заходи щодо облаштування кримських татар.

Про це повідомляє офіційний сайт ПАРЄ.

М.ЧАВУШОГЛУ сподівається, що указ «послужить початком нового і позитивного розділу» в соціально-економічному і політичному житті кримських татар в Україні.

Президент ПАРЄ в суботу зустрівся з представниками кримськотатарської общини і властей Криму. У зустрічі взяв участь керівник Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКИН, йдеться в прес-релізі.

М.ЧАВУШОГЛУ відвідав Крим напередодні 66-х роковин виселення кримських татар з території півострова.

ПАРЄ нагадує про свою раніше прийняту рекомендацію щодо репатріації та інтеграції кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, доручив Кабінету міністрів України прискорити затвердження концепції державної етнонаціональної політики і програми облаштування кримських татар та інших депортованих за національною ознакою до 2015 року і проаналізувати виконання нормативно-правових актів, спрямованих на облаштування репатріантів.

Довідка УНІАН. У травні 1944 року керівник СРСР Йосип Сталін підписав указ про виселення кримських татар з Криму. Їх звинуватили в масовому дезертирстві та співпраці з фашистами.

Депортація почалася вранці 18 травня і завершилося до вечора 20-го травня. З Криму виселено близько 190 тисяч кримських татар, більшу частину - до Узбекистану.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х - початку 1990-х років.

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Населення Криму наразі становить понад 1,9 млн. осіб, з них понад 265 тисяч - кримські татари.

Ще мінімум, 100 тисяч кримських татар, які живуть за межами Криму, хочуть повернутися на півострів.