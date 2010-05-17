Регіональна молодіжна Школа з прав людини

Оголошується конкурс на участь у Регіональній молодіжній Школі з прав людини, що організовує Українська

Гельсінська спілка з прав людини за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету.

Школа є навчальним заходом національної освітньої програми «Розуміємо права людини». Докладніше про програму можна дізнатись в Інтернеті: www.edu.helsinki.org.ua

До участі у конкурсі запрошуються молоді активісти громадських організацій та ініціативних груп з Автономної Республіки Крим, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей у віці від 18 до 27 років.

Під час занять учасники Школи познайомляться з філософією та історією прав людини, міжнародними та національними документами та механізми захисту прав людини, проблемами міжкультурної взаємодії та толерантності, навчатимуться розв’язувати конфлікти, планувати та здійснювати ефективні дії на захист прав людини та громадських

інтересів.

Школа проходитиме з 20 по 26 червня 2010 року на території АРК чи однієї із зазначених областей. Організатори забезпечують проживання та харчування учасників Школи, витрати на проїзд до місця проведення Школи й у зворотному напрямку.

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Регіональній молодіжній Школі з прав людини та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури до 25.05.10 р.

Правила реєстрації описані на сайті програми: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1259310204

