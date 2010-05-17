Влада згодна на заповідник на місці поховання жертв політичних репресій

Влада готова підтримати ініціативу Інституту національної пам`яті щодо виділення території, де були поховані жертви політичних репресій, під заповідник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО сьогодні в інтерв`ю журналістам на території історико-меморіального заповідника "Биковнянські могили" - місці, де були розстріляні тисячі політв`язнів.

"Всі дії, що будуть спрямовані на будь-які рішення з приводу заповідника, будуть здійснені владою, будуть здійснені урядом", - сказав він.

У контексті сказаного В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що слід робити все необхідне для увічнення пам`яті репресованих.

За його словами, "вища політична цінність – це життя людини. Необхідно зараз зробити все, щоб політичні репресії залишилися лише в історії".