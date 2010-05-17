Питання демонтажу пам'ятника Сталіну в Запоріжжі віддадуть на суд людей?
Влада не хоче провокацій
Віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що питання про демонтаж пам`ятника Йосифу Сталіну в Запоріжжі має вирішувати громадськість. Як передає кореспондент, про це він заявив в інтерв`ю журналістам в Києві після завершення церемонії покладання вінків до пам`ятника жертвам політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биковнянські могили». «Ви знаєте, які були висловлювання мера, губернатора і громадськості Запоріжжя. Думаю, що це питання має вирішуватися громадськістю», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО. «Ви знаєте ці події... знаєте моє ставлення до будь-яких рішень, що розпалюють політичну ситуацію в Україні. А у нас зараз завдання інше – консолідувати Україну... розхитування могутнього корабля під назвою Україна нікому не можна дозволити», - сказав віце-прем`єр. Також В.СЕМИНОЖЕНКО запевнив, що з боку влади здійснюється максимум можливого, «щоб не було жодних провокаційних речей, які навмисно робляться проти України».
Віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що питання про демонтаж пам`ятника Йосифу Сталіну в Запоріжжі має вирішувати громадськість.
Як передає кореспондент, про це він заявив в інтерв`ю журналістам в Києві після завершення церемонії покладання вінків до пам`ятника жертвам політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биковнянські могили».
«Ви знаєте, які були висловлювання мера, губернатора і громадськості Запоріжжя. Думаю, що це питання має вирішуватися громадськістю», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.
«Ви знаєте ці події... знаєте моє ставлення до будь-яких рішень, що розпалюють політичну ситуацію в Україні. А у нас зараз завдання інше – консолідувати Україну... розхитування могутнього корабля під назвою Україна нікому не можна дозволити», - сказав віце-прем`єр.
Також В.СЕМИНОЖЕНКО запевнив, що з боку влади здійснюється максимум можливого, «щоб не було жодних провокаційних речей, які навмисно робляться проти України».