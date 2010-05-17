Рівненська облрада заборонила виставку «Волинська різанина»

Рівненська облрада більшістю голосів ухвалила рішення про заборонувиставки «Волинська різанина: польські і єврейські жертви ОУН-УПА».

Із проханням про заборону виставки, яка «дискредитує національно-визвольний рух, компрометує учасників українських визвольних змагань і містить чимало викривлень і неточностей», до депутатів звернулися представники Рівненського товариства «Просвіта». На думку активістів, такі заходи є нічим іншим, як політичною провокацією.

Водночас голова Рівненської обласної організації Української народної партії Світлана Ніколіна повідомила, що у разі спроби провести цю виставку в Рівному ця політична сила звертатиметься до правоохоронних органів із вимогами не допустити її відкриття: «Ми не допустимо знущання над пам’яттю наших героїв-повстанців та не дамо можливості чинити антиукраїнський шабаш в Західному регіоні, і закличемо українців до акцій громадянської непокори», – цитує Радіо "Свобода".