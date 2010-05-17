Кількість жертв зіткнень армії з опозицією в Бангкоку продовжує зростати

У центрі Бангкока не припиняються збройні зіткнення армії з опозицією. За останніми даними, в результаті вуличних боїв загинули 25 людей, число поранених становить не менше 200, серед постраждалих четверо журналістів.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, район у 5 кв. км огороджено колючим дротом, сили правопорядку намагаються перешкодити просуванню активістів опозиційного Об`єднаного фронту за демократію проти диктатури. Всього в операції беруть участь близько тисячі озброєних солдатів, їм протистоять близько п`яти тисяч демонстрантів. Військові озброєні гвинтівками з холостими й бойовими патронами, маніфестанти, за інформацією влади, також використовують вогнепальну зброю, каміння, гранати. Маніфестанти постійно підпалюють автомобільні покришки, центр оповитий їдким димом, видимість ускладнена.

Посольства, що знаходяться в безпосередній близькості від подій, на вулиці Вайрлес роуд, прийняли рішення про тимчасову евакуацію співробітників у більш безпечні райони. Дипмісія США вже рекомендувала всім держслужбовцям і членам сімей залишити місто. Посольство Японії перемістило співробітників у віддалений район на вулиці Сукхумвіт. Інші дипломатичні представництва запровадили підвищені заходи безпеки, посилили охорону будівель.