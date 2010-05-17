Єпископом Лос-Анджелеса стала лесбіянка
12:21, 17 травня 2010Права людини
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Розкол у церкві?
Єпископальна церква в США вперше в історії посвятила в духовний сан жінку-лесбіянку Мері Гласспул, яка стала вікарним єпископом Лос-Анджелеса. Першим священиком-гомосексуалом у США став Джин Робінсон, який прийняв сім років тому сан єпископа Нью-Гемпшира. Раніше глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Роуан Вільямс попередив, що подібні висвячування можуть внести подальший розкол у церкву і відвернути тих прохожан, в очах яких гомосексуальність є гріхом.
Єпископальна церква в США вперше в історії посвятила в духовний сан жінку-лесбіянку Мері Гласспул, яка стала вікарним єпископом Лос-Анджелеса.
Першим священиком-гомосексуалом у США став Джин Робінсон, який прийняв сім років тому сан єпископа Нью-Гемпшира.
Раніше глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Роуан Вільямс попередив, що подібні висвячування можуть внести подальший розкол у церкву і відвернути тих прохожан, в очах яких гомосексуальність є гріхом.
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