Єпископом Лос-Анджелеса стала лесбіянка

Єпископальна церква в США вперше в історії посвятила в духовний сан жінку-лесбіянку Мері Гласспул, яка стала вікарним єпископом Лос-Анджелеса.

Першим священиком-гомосексуалом у США став Джин Робінсон, який прийняв сім років тому сан єпископа Нью-Гемпшира.

Раніше глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Роуан Вільямс попередив, що подібні висвячування можуть внести подальший розкол у церкву і відвернути тих прохожан, в очах яких гомосексуальність є гріхом.

Газета.ру