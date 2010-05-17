Київський окружний суд заборонив акцію за легалізацію марихуани

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив проведення 15 травня акцію "Марш свободи" за легалізацію марихуани. Про це ІМК повідомило джерело в КМДА.



За словами співрозмовника ІМК, до КМДА надійшли заявки про проведення в суботу, 15 травня в центрі Києва "Маршу свободи" за легалізацію марихуани.



На підставі листа, з Головного управління міліції міста Києва про те, що в минулі роки між прихильниками та противниками легалізації марихуани під час цієї акції мали місце сутички, КМДА звернулась до Київського окружного адміністративного суду.



У зв’язку з тим, що "Марш свободи" збігається з проведенням "Днів Європи" в Києві, суд заборонив проведення цієї акції.