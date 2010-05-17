Міліція брутально розігнала мирну акцію

У суботу у Харкові міліція зірвала проведення мирної акції протесту "Знищимо в Харкові сміття" та затримала декількох активістів.

Про це йдеться у заяві організаторів акції - громадської організації "Демократичний альянс".

"Правоохоронці заблокували рух колони, силою відібрали відеокамеру та знищили записи, на яких були зафіксовані дії міліції, зірвали прапори та змусили згорнути транспаранти", - сказано у повідомленні.

Голова Демократичного Альянсу та харківський активіст були затримані, а пікет перебрався під стіни Дзержинського райвідділу міліції.

"Свої дії міліція пояснювала тим, що "узгоджувальна комісія міськради не рекомендувала проводити цей захід, а значить заборонила його". Заступник начальника районного відділу міліції, який керував групою міліціонерів на місці подій, зазначив, що знає про те, що при організації заходу були дотримані всі норми законодавства, але йому все одно, оскільки перед ним поставили завдання згори зробити так, щоб акції не відбулося", - стверджують активісти організації.

Вони також зазначили, що про проведення акції місцева влада була належним чином повідомлена.

"Захід не був заборонений рішенням суду і ми мали всі підстави скористатися своїм конституційним правом на мирні збори. Працівники міліції, які незаконно перешкоджали проведенню акції, мають бути притягнені до відповідальності", - зазначив керівник Демократичного Альянсу Василь Гацько.

У відділку міліції на затриманих були оформлені протоколи про адміністративні правопорушення. "Після дзвінків правозахисників та журналістів учасників акції відпустили", - йдеться у повідомленні.

Під час заходу активісти вимагали від місцевої влади налагодження належної роботи комунальних служб "не лише в центрі, а й у віддалених від нього районах міста", розміщення тематичної соціальної реклами та проведення просвітницької роботи із мешканцями Харкова, здійснення міліцією належного контролю за дотриманням громадянами правил благоустрою міста.

Українська правда