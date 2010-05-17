Кисельов пропонує за наклеп давати до двох років

Позафракційний народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ пропонує відновити кримінальну відповідальність за наклеп.

На офіційному сайті Верховної Ради розміщено зареєстрований В.КИСЕЛЬОВИМ проект закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за наклеп”.

Проектом передбачається доповнити Кримінальний кодекс України статтею 151-1 “Наклеп” та внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо підслідності у справі про злочин, передбачений цією новою статтею Кримінального кодексу України.

У статті “Наклеп” Кримінального кодексу В.КИСЕЛЬВ пропонує записати, що наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, в анонімному листі, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, карається штрафом від п`ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України або іншого тяжкого чи особливо тяжкого злочину, карається виправними роботами на строк від одного до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.