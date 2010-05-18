У Німеччині порадили Януковичу поважати свободу слова

Уповноважений уряду Німеччини з прав людини Маркус ЛЕНІНГ закликає нову владу України продовжити курс на дотримання європейських принципів демократії.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, він вважає, що Україна зробила останнім часом серйозні кроки для поліпшення ситуації з правами людини, але ситуація може змінитися.

Представник німецького уряду застеріг: важливо не розгубити досягнень Помаранчевої революції в галузі свободи слова.

"Можу лише дуже серйозно рекомендувати Президенту ЯНУКОВИЧУ гарантувати і поважати свободу преси в країні у повному обсязі", - зауважив М.ЛЕНІНГ. Але, за його словами, останнім часом можна бачити, що з приходом нового уряду робиться спроба знову впливати на журналістів і редакції ЗМІ, що викликає стурбованість у Німеччині, де ще не забута гучна справа Гонгадзе.

"Права людини може гарантувати лише незалежне правосуддя, яке буде у змозі провести повне і відкрите розслідування таких і подібних до такого випадків", - наголосив М.ЛЕНІНГ. Будь-яка держава зобов`язана захищати журналіста або просто будь-якого громадянина, який висловлює свою думку. При цьому боротьба за свободу слова і права людини - це в першу чергу справа самих українців, а не радників з Німеччини або інших країн Європи, вважає німецький політик.