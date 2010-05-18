Януковича з вінком зачистили в російському інтернеті

Російські пошуковики і соціальні мережі "зачистили" відео з падінням вінка на Віктора Януковича.

Так в пошуковику Яндекс. Відео не знайдеш жодного відео інциденту, тоді як Google видає приблизно 196 результатів.

Водночас відео інциденту з падінням вінка на Януковича б‘є всі рекорди українського інтернету .

Лише за 18 годин, відео на YouTube отримало понад 700 тисяч переглядів, з них понад 450 тисяч. мав перший ролик, і ще близько 250 тисяч переглядів десятки інших копій, повідомляє сайтwatcher.com.ua.

Надзвичайно активно ролик поширювався і в найбільшій на пострадянському просторі соцмережі Вконтакте.

Там, станом на 14.00 18 травня через пошук можна було знайти понад 1000 вставок цього ролика користувачами, але майже всі вони були видалені адміністрацією соцмережі.

За добу сервіс Яндекса "пошук по блогах" знаходив понад 30 тисяч записів зі словами "Янукович вінок" .

Через 3 години після інциденту з Януковичем з‘являлось по 5-6 нових записів в блогах та Твітері щохвилини.

Автор проекту watcher.com.ua Максим Саваневський вказує, що Яндекс, як і Вконтакте, теж піддався цензурі з боку влади. "Серед найобговорюваніших тем в блогосфері нема теми про "вінок", хоча є тема "про офіційний візит", кількість записів в якій в 40-50 разів менше, за тему про "вінок":