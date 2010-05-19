Основного фігуранта «справи педофілів» випустили з СІЗО

Основного фігуранта «справи педофілів» Дмитра ПОЛЮХОВИЧА відпустили із СІЗО.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Віталій ЩОТКІН газеті «Сегодня».

За його словами, Д.ПОЛЮХОВИЧУ змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. «Закінчилося 9 місяців перебування ПОЛЮХОВИЧА в ізоляції, і, враховуючи позитивну поведінку, слідчий ухвалив процесуальне рішення відпустити його під підписку», — повідомив В.ЩОТКІН.

При цьому він зазначив, що звинувачення не знято, розслідування справи йде своїм ходом. «Скільки воно триватиме, невідомо — ми ще не одержали висновків з ряду експертиз. А ось питання до Олени ПОЛЮХОВИЧ, матері потерпілих, є з вона не допускає до дітей фахівців, тим самим затягуючи час», - повідомив В.ЩОТКІН.

На питання «Сегодня», чи не сховається Д.ПОЛЮХОВИЧ від слідства, порушивши підписку, В.ЩОТКІН зазначив, що це не в його інтересах. «І впливати на Олену чи дітей, залякувати їх, примушувати змінити свідчення не стане - це кримінально», - впевнений він.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в МДЦ "Артек".

Керівництво "Артека", у свою чергу, заявило, що факти розтління дітей не мають ніякого відношення до центру.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розтління дітей.

Він повідомив, що ще в квітні 2009 року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу "Артек" Д.ПОЛЮХОВИЧА.