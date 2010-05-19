Молодіжним організаціям потрібна квота на "старших товарищів"

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 311 із 413 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом закону передбачено обмежити участь у цих організаціях осіб, які не відповідають віковому цензу цих організацій.

Засновниками молодіжних і дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку. Законопроектом пропонується встановити 10-відсоткову квоту для засновників молодіжних та дитячих організацій для осіб, вік яких, відповідно, перевищує 35 та 18 років, а також зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоврядування при розгляді програм щодо молоді та дітей узгоджувати проекти своїх рішень із молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

Крім того, пропонується розповсюдити таке ж обмеження і щодо спілок молодіжних і дитячих громадських організацій. Діючою редакцією закону встановлено, що на такі спілки вікові ліміти не розповсюджуються взагалі.

Передбачається виключити положення щодо участі молодіжних організацій у виборчих коаліціях як таке, що не відповідає українському законодавству, оскільки термін «виборча коаліція» не міститься у законодавстві.

Також, відповідно до законопроекту, органи державної влади і місцевого самоврядування зобов’язані інформувати найбільші молодіжні і дитячі організації щодо проектів програм, які стосуються дітей та молоді для отримання від них пропозицій щодо таких актів.