Дружини приватних підприємців отримали декретну відпустку

Європарламент схвалив надання 14-тижневої відпустки для народження дитини для дружин приватних підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Астрід ЛАЛЛІНГ (група народних партій, Люксембург).

“За” проголосували 532 депутати, проти – 30, утримались – 36.

Згідно з доповіддю, оплачувана відпустка для народження дитини терміном щонайменше на 14 тижнів має надаватися дружинам та партнерам осіб, що є приватними підприємцями. При цьому, країни-члени ЄС мають самостійно вирішувати, чи повинні дружини та партнери таких осіб обов’язково платити внески до фондів соціального страхування, які покривають видатки в тому числі на відпустки по догляду за дитиною, на лікування, інвалідність та пенсії, чи вони можуть платити ці внески на добровільній основі.

У документі зазначається, що дружини та партнери таких осіб досить часто допомагають своїм чоловікам чи партнерам в роботі, особливо, при веденні фермерського господарства, в маленьких компаніях тощо. При цьому, досить часто, їх дружини не вважаються найманими працівниками.

У документі також зазначається, що дружини та партнери приватних підприємців протягом відпустки, мають отримувати достатню суму фінансової допомоги, на рівні, не меншому від рівня допомоги іншим жінкам, що працюють за наймом.

Директива також передбачає, що країни-члени ЄС можуть самостійно визначати, чи буде така відпустка обов’язковою, чи добровільною.

Рада ЄС планує схвалити цю директиву на засіданні 7 червня. Після цього країни-члени ЄС повинні будуть ввести її положення до національного законодавства протягом двох років.