Кримські татари вимагають скликання всесвітнього форуму

Кримські татари на мітингу, присвяченому 66-м роковинам примусового переселення до Середньої Азії і Сибіру, вимагають провести найближчим часом під егідою міжнародних організацій спеціальний форум з питання відновлення їх прав у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ сказав журналістам: «Є указ Президента, але він не охоплює всіх проблем. Ми говоритимемо про необхідність скликання всесвітнього форуму з проблеми кримськотатарського народу, за участю найавторитетніших міжнародних організацій. Ми вже досягли угоди в цьому плані з Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Європарламентом».

Учасники мітингу вважають, що подальше зволікання у питанні відновлення прав кримських татар «може призвести до катастрофічних наслідків - до втрати людською цивілізацією одного з самобутніх і стародавніх європейських народів»

За даними співробітників міліції, у траурному мітингу на центральній площі Сімферополя беруть участь 12 тисяч осіб, організатори акції стверджують, що не менш як 25 тисяч.

Мітингувальники тримають національні прапори кримських татар, прапори України, транспаранти: «Поверніть наші будинки і майно», «Криму - статус кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України», «Відновлення освіти кримськотатарською мовою - порятунок від асиміляції», «Ні - військовим базам у Криму».

Перед мітингом колони кримських татар пройшли з транспарантами і прапорами від околиць Сімферополя до центру.